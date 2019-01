Mozilla a décidé d'arrêter un programme expérimental dédié à Firefox. Mais la fondation a d'autres projets en tête.

Avec le programme Firefox Test Pilot, lancé en 2016, la fondation Mozilla a souhaité offrir aux internautes la possibilité d’expérimenter des fonctionnalités envisagées pour le navigateur web, mais sans avoir besoin de passer par une version spéciale du navigateur web. Sauf que tout ça va bientôt se finir : le 22 janvier, l’initiative tirera sa révérence, après plus de deux ans d’activité.

Est-ce que cela signifie pour autant que toutes les expérimentations développées via Firefox Test Pilot — et qui sont encore actives — vont brutalement cesser du jour au lendemain ? Rassurez-vous : ça ne sera pas le cas. Dans une publication sur Medium publiée le 15 janvier, John Gruen, le responsable du projet déclare qu’elles survivront à la date fatidique.

« Les expériences actuellement actives resteront installées pour tous les utilisateurs et seront disponibles sur addons.mozilla.org après cette date. Des expériences sans extension comme Lockbox et Send continueront d’être activement développées en tant que produits autonomes. En fait, les deux produits feront l’objet d’importants lancements dans un proche avenir », écrit-il.

Des tests qui ont intégré Firefox

Le programme Test Pilot a permis de faire émerger plusieurs services et fonctionnalités. Toutes les propositions n’ont pas forcément donné satisfaction, certaines ont su tirer leur épingle du jeu : c’est le cas de Send, qui permet d’envoyer des fichiers, Notes, pour écrire des mémos à la volée, Lockbox, pour transférer des mots de passe d’un appareil à l’autre, ou Container, pour améliorer la confidentialité de l’internaute.

Certaines expérimentations ont même fini par rejoindre le navigateur. C’est le cas de la fonction permettant de prendre des captures d’écran. L’expérimentation, appelée alors Page Shot, figure maintenant dans Firefox, depuis la version 56. C’est aussi le cas de certaines méthodes anti-pistage qui ont débuté expérimentalement à travers Firefox Test Pilot.

Mozilla assure que l’arrêt de Firefox Test Pilot ne veut pas dire qu’il ne va plus y avoir de tâtonnement. Au contraire : parce que les enseignements sont jugés très favorables, il est prévu de poursuivre les tests et les essais à l’avenir, de faire de l’itération rapide et légère. Et promis, les internautes seront invités à participer à cette nouvelle étape. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.