Le logiciel de lecture vidéo VLC a franchi le cap des 3 milliards de téléchargements durant le CES.

À une époque où on ne jure que par Netflix, entre autres plateformes de streaming, on aurait tendance à oublier VLC. Mais, rassurez-vous, le logiciel de lecture vidéo open-source continue son petit bonhomme de chemin. Pour preuve, durant le CES 2019, il a franchi le cap des 3 milliards de téléchargements. Un cap immortalisé grâce à une photo partagée par le développeur Ludovic Fauvet sur Twitter le 11 janvier 2019.

Pour l’occasion, VideoLAN avait prévu le coup en installant un compteur, imaginé avec un assemblage de smartphones et de tablettes, sur son stand du CES. Il y a quelques heures, le premier chiffre est donc passé de 2 à 3.

In front of an audience at #CES2019 we reached the 3 billion downloads of #VLC in live. What an amazing journey ! See you in a billion :-) pic.twitter.com/sncDsiQ1J3

— Ludovic Fauvet (@etixxx) January 10, 2019