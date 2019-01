La startup chinoise nreal veut faire mieux que les Magic Leap avec un produit plus abouti.

Le manque d’intérêt médiatique pour HoloLens et les piètres premiers retours essuyés par Magic Leap n’empêchent pas nreal de vouloir se faire une place au soleil sur le marché de la réalité mixte. Au CES 2019, la startup chinoise fondée en janvier 2017 présente son produit phare : une paire de lunettes baptisée light.

Le site officiel, épuré comme jamais, promet beaucoup. On nous parle de lunettes ultra légères (85 grammes), confortables, dotées d’un champ de vision de 52 degrés et équipées d’une reconnaissance de mouvements 6DoF (six degrés de liberté). Pourtant, on dirait une simple paire de solaires achetée chez Afflelou.

Magic Leap en mieux ?

Pour fonctionner, le casque light a besoin d’être relié à toast, un dispositif que l’on peut glisser dans une poche et contenant un processeur Qualcomm Snapdragon 845 (il pourra être remplacé par un smartphone). nreal fait confiance à Android pour le système d’exploitation tandis que le kit de développement est disponible pour les moteurs graphiques Unity et Unreal Engine. À cela vient se greffer une manette circulaire oreo compatible 3DoF (trois degrés de liberté) et se prévalant d’une surface tactile pour aider à la navigation.

Nos confrères d’Endgadget ont pu prendre en main le light pendant quelques minutes, l’occasion de poser un premier verdict positif partagé le 8 janvier 2018. Étonné par la qualité du rendu visuel (1080p à 60 fps par œil) et la reconnaissance de mouvements (sans nausée), le journaliste souligne : « Même si je privilégierais la réalité virtuelle pour une expérience cinématographique immersive dans un long vol par exemple, le light pourrait bien se poser comme une alternative sérieuse dans la vie de tous les jours. Et, bien sûr, il y a des expériences où la réalité mixte a davantage de sens, notamment pour les appels vidéo et certains jeux ». The Verge est sur la même longueur d’onde concernant les performances visuelles, mais a quelques réserves sur les interactions virtuelles (la reconnaissance des objets notamment).

Ces lunettes prometteuses sont attendues pour le troisième trimestre de cette année à un prix inférieur à 1 000 dollars. Bien sûr, il faudra que les applications suivent pour qu’un marché existe et que la technologie prenne son envol. Mais en tout cas, cela semble aussi bien parti, si ce n’est mieux, que les Magic Leap qui ont déjà attiré des centaines de millions de dollars d’investissement.

