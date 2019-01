La gamme Dyson est loin d'être claire. Et pourtant, les aspirateurs-balai du constructeur sont devenus ces dernières années des must-have de l'électroménager. Comment bien choisir son Dyson ? C'est à cette question que répond ce guide.

Chez l’homo sapiens sapiens de 2019, il n’est pas rare, à l’approche de la trentaine d’années, de voir naître le besoin irrépressible d’un aspirateur Dyson. Ce phénomène n’a pas été étudié par la science, mais de nombreux témoignages s’accordent pour dire que le créateur anglais d’objets de maison cumulant design et nouvelles technologies parvient à passer du désintérêt le plus total au désir le plus fou sur une période très courte de la vie d’un humain.

L’étape suivante, généralement, est d’aller dans un magasin spécialisé en électroménager. Là, au rayon des aspirateurs, une petite vingtaine de modèles seront alignés. Les anciens aspirateurs à traîneau, les modèles robotisés pour faire des vidéos de chat et les aspirateurs-balai. De Dyson, il n’y a point. Car le luxe de l’aspire-poussière a son corner bien a lui, comme Apple, Google ou Microsoft au rayon informatique. Ses présentoirs, ses tapis de démos, sa fausse poussière à répandre, ses vendeurs spécialisés. C’est généralement ici que le désir deviendra réalité : l’homo sapiens sapiens repartira avec son aspirateur, heureux et comblé.

Et il est très probable qu’il ait fait une grosse erreur. Car si Dyson s’impose comme du luxe côté électroménager, le constructeur n’hésite pas à reproduire les travers des pires marchands de tapis avec des gammes nombreuses, mal tarifées et illisibles. C’est pour cela que ce guide a été écrit.

Comprendre la gamme Dyson

Pour comprendre la gamme Dyson, il faut en réalité commencer par se référer au chiffre — qui désigne le moteur, probablement par une référence amusante à l’automobile. En 2019, quatre modèles d’aspirateurs-balai sont au catalogue, qui ont en réalité 4 « bases » : le V6, le V7, le V8 et le V10 (pas de V9). Chacune des bases se décline selon les accessoires que contient son pack. Les versions « Absolute » sont censées être les plus onéreuses, car elles comprennent la totalité des accessoires (petite brosse, tube de précision, etc.)… mais ce n’est pas tout le temps le cas, parce que Dyson est taquin.

En revanche, n’achetez pas un Dyson à prix catalogue. Les aspirateurs sont très souvent soldés, sur le site officiel ou chez les e-commerçants. Nous indiquerons à chaque fois les prix auxquels nous trouvons que nos recommandations « valent le coup ».

La valeur sûre : Dyson V8 Absolute (ou Absolute +)

Pas de temps à perdre ? Lui non plus

Commençons par répondre à la question qui brûle les lèvres de tout acheteur potentiel : quelle est la différence entre le Dyson V8 Absolute et le Dyson V8 Absolute + ? Il n’y en a strictement aucune, techniquement parlant ou en termes de contenu de la boîte. La seule réponse du service commercial est « le tube est noir sur la version + ».

Au-delà de cela, c’est le Dyson par excellence à surveiller. Il a été présenté dans de nombreux tests comme la première fois où l’aspirateur-balai rattrapait enfin l’aspirateur-traîneau en termes de puissance d’aspiration — et donc de confort et d’efficacité. C’est aussi un appareil qui se recharge debout, qui possède un bon réservoir (sans sac avec ouverture hygiénique), des filtres lavables, une autonomie plus que suffisante (de 25 à 40 minutes selon les brosses) et, surtout, la totalité des brosses. On trouve dans le pack Absolute la brosse normale (tous les sols), la mini brosse (voiture, canapé), mais aussi la brosse Fluffy pour les sols durs.

Cette référence indéniable se trouvera sous le nom Absolute chez les e-commerçants, mais il est fort probable que, comme Dyson sur son site officiel, il y ait quelques suffixes (modèle 2018, +, etc.). Ne vous prenez pas la tête avec cela : c’est toujours le même Dyson V8. Et on le trouve facilement à moins de 400 € en période de soldes. Un investissement, mais qui, si le constructeur tient ses promesses, peut se rentabiliser : ces aspirateurs sont conçus pour être utilisés « dix à quinze ans ».

En bref

La valeur sûre

Tous les accessoires

À surveiller pour un achat autour de 400 €

La porte d’entrée : Dyson V7 Animal (ou Fluffy)

Le meilleur Dyson petit budget

Vous vous souvenez de la confusion sur les packs ? Si vous cherchez le haut de gamme de la génération V7, il faudra se tourner vers le modèle Fluffy… appelé Animal ou Animal Extra sur le site officiel. Ces trois dénominations ne présentent aucune différence, si ce n’est un écart de prix monstrueux selon les périodes ou les commerçants.

Le V7 de Dyson est pour nous la véritable perle si vous ne souhaitez pas investir trop d’argent dans un aspirateur — ce que nous comprenons. Avec cette génération, Dyson a réussi à presque égaler de très bons aspirateurs traîneau grand public et c’est avec elle également que les brosses ont évolué. La fameuse brosse Fluffy, idéale pour ramasser les poils des animaux sur les sols durs, est évidemment de la partie dans le pack. C’est le modèle qui a levé les doutes sur la viabilité d’un aspirateur-balai comme aspirateur principal et non plus seulement comme aspirateur d’appoint.

Le V6, modèle qui précède, ne saurait tenir la comparaison par rapport au V7, qui se négocie assez souvent dans son pack premium en dessous des 300 €.

En bref

La porte d’entrée vers Dyson

Tous les accessoires

À surveiller pour un achat autour de 300 €

Vous avez trop d’argent : Dyson V10 Total Clean

Vous voulez vraiment le dernier cri ?

Et si, par un génie marketing incompris, on prenait le terme Absolute qui correspond au haut de gamme de Dyson et… qu’on arrêtait d’en faire le modèle le plus haut de gamme ? C’est précisément la réflexion de Dyson sur son V10. Le modèle Absolute vient avec les mêmes accessoires que la version Absolute du V8, mais n’est plus absolu. C’est la Total Clean qui est absolue. Vous suivez ?

Le V10 de Dyson est un V8 en mieux. Il aspire encore plus fort, une autonomie encore meilleure (60 mn) et une capacité réservoir plus importante. Il vient également avec un accessoire exclusif pour allonger le tube et accéder au plafond, sous tous les angles (on vous voit les arachnophobes). Bref, c’est à ce jour l’aspirateur le plus perfectionné de Dyson. Est-il trop cher et encore peu soldé pour craquer ? C’est notre avis.