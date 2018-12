Instagram a modifié ce 27 décembre le fonctionnement de son application. Sur iOS, certains utilisateurs ne pouvaient plus scroller les contenus comme avant. Pas de panique : il s'agissait en fait d'une erreur du réseau social.

Si vous êtes un fervent utilisateur d’Instagram, peut-être avez vous eu un choc. Le réseau social a été temporairement modifié ce jeudi 27 décembre : toute son interface mobile avait changé.

Après quelques dizaines de minutes, le patron d’Instagram a confirmé qu’il s’agissait non pas d’une mise à jour volontaire, mais d’une erreur technique. « Cela devait être un tout petit test, qui a été bien plus large que prévu », s’est excusé Adam Mosseri, numéro 1 du réseau social, sur Twitter.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays ! 😬

— Adam Mosseri (@mosseri) December 27, 2018