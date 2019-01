Prendre de bonnes résolutions, c'est bien. Les tenir, c'est encore mieux. Découvrez notre sélection de cours Udemy pour être certain d'acquérir de nouveaux talents en 2019.

Vous avez plein de beaux projets pour 2019 ? C’est tant mieux, mais un petit de coup de pouce pour tenir ses résolutions ne fait pas de mal. Grâce aux formations en ligne d’Udemy, retrouvez un large choix de cours pour vous perfectionner dans des domaines variés.

Qui est Udemy ? Des formations variées, allant de la gestion du stress à l’apprentissage de la musique

Udemy regroupe ses 80 000 cours dans 12 catégories différentes et très variées. Vous trouverez aussi bien des cours « classiques » liés aux nouvelles technologies et à l’informatique, mais aussi de nombreuses formations qui s’éloignent justement du monde du numérique.

De la décoration d’intérieur au yoga en passant par la gestion du stress, l’éventail de cours mis à disposition est extrêmement vaste. Nul doute que vous trouverez sur Udemy la formation qu’il vous manquait.

Cela tombe bien, puisque jusqu’au 10 janvier 2019, Udemy propose de nombreuses formations au tarif de 9,99 euros pour vous aider à aller jusqu’au bout de vos résolutions de début d’année. Retrouvez ci-dessous une sélection de trois cours parmi les nombreux autres proposés durant cette promotion temporaire.

Le dessin En 2019, j’apprends à dessiner

Vous êtes nul à Pictionnary et vous en souffrez lors de vos parties entre amis ? Le dessin n’est pas inné, et de nombreuses notions sont à appréhender avant de pouvoir créer de beaux croquis. Des notions qui peuvent aussi bien vous servir pour votre épanouissement personnel que professionnel.

Au programme de cette formation d’Udemy : plus de 23 heures de cours en vidéo pour appréhender le dessin numérique et classique dispensé par un illustrateur et formateur avec 15 ans d’expérience. Elle s’intéresse tout particulièrement aux univers des BD, Comics et Manga. Perspectives, ombres et mouvements n’auront plus de secret pour vous.

Et si vous souhaitez vous perfectionner au dessin anatomique tout particulièrement, une formation très complète y est également dédiée.

Photoshop En 2019, je sais enfin maîtriser Photoshop

Tout le monde connaît Photoshop, le logiciel de retouches photo d’Adobe, mais peu de gens savent l’utiliser à son plein potentiel. C’est en maîtrisant Photoshop que l’on obtient le meilleur de ses photos mais que l’on peut également laisser sa créativité s’exprimer. Cette formation va être idéale pour corriger vos photos trop sombres des fêtes de fin d’année.

Ici, le cours est dédié aux novices et aux personnes souhaitant s’améliorer sur Photoshop. Parmi les 11 heures de formation vidéo, vous retrouvez des cours sur l’interface du logiciel, les calques, et la retouche des couleurs de vos photos. Notez également que le formateur est certifié ACE (Adobe Certified Expert), ce qui est un gage de qualité supplémentaire.

La guitare En 2019, j’apprends à jouer de la guitare

Nous allons vous épargner les clichés de feu de camp au bord de la plage, mais oui apprendre à jouer de la guitare comporte de nombreux avantages. C’est un instrument très commun, que l’on peut amener partout et qui plaît au plus grand nombre. Les premiers pas sont assez faciles à intégrer, et une fois les bases appréhendées, de nombreuses partitions sont à votre disposition sur Internet. C’est également une excellente porte d’entrée pour apprendre le solfège et se diriger ensuite vers d’autres instruments de musique.

Avec près de 5 heures de cours vidéo, cette formation dispense les bases de la guitare, vous permettant de jouer vos premiers morceaux. Accords, rythmes, partitions et même chants sont au programme, pour débuter avec efficacité l’apprentissage de la guitare. Ce cours est d’ailleurs proposé par le fondateur du site MyGuitare, spécialisé dans l’enseignement de cet instrument.