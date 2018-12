Rien ne permet de le dire.

Sur le coup de midi le 25 décembre 2018, plusieurs utilisateurs en Europe ont affirmé que leur enceinte Amazon Echo fraîchement déballée tournait en boucle. Elle répétait ainsi immanquablement un message d’erreur, qui dit peu ou prou « Je suis désolé, je n’arrive pas à comprendre ce que vous me demandez pour le moment ».

Un problème qui a été tellement partagé au service client et sur les réseaux sociaux qu’il a engendré une réponse d’Amazon. L’entreprise américaine a visiblement eu quelques soucis à ce moment-là et a dû dépêcher des ingénieurs pour assurer la maintenance des serveurs. Vers 14h, heure de Paris, la situation semblait réglée et tout le monde a pu configurer son Amazon Echo.

Hi, over the past two hours some Echo devices in Europe have had intermittent connections. These issues have now been resolved and the Alexa Service is working normally.^MA

