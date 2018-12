Que ce soit pour mieux protéger sa vie privée ou tout simplement pour accéder aux catalogues étrangers des plateformes de SVOD, avoir un abonnement à un bon VPN est toujours très pratique. NordVPN, l’un des bons élèves du milieu, vient justement de baisser le prix de son abonnement de trois ans de 75 %.

Le bon plan

C’était encore un véritable service d’initié il y a quelques années, les VPN se sont véritablement démocratisés ces derniers mois avec l’arrivée de nombreux acteurs sur le créneau. Et pour cause, ils se révèlent de plus en plus pratiques. Pour regarder les films et séries exclusives au catalogue américain de Netflix (ou Amazon Prime, ou Hulu), certes. Mais aussi et surtout pour mieux protéger sa vie privée.

NordVPN propose ainsi plus de 5 000 serveurs répartis dans plus de 60 pays qui permettent de délocaliser son IP tout en chiffrant ses données. À cela s’ajoute de nombreuses fonctionnalités liées aux applications desktop ou mobile : kill switch (pour couper la connexion à Internet si jamais le serveur VPN ne répond plus), connexion VPN automatique sur les réseaux WiFi non sécurisés et possibilité de se connecter à des serveurs spécialisés (pour le Peer to Peer par exemple).

Dernier point important : NordVPN s’engage formellement à ne recueillir aucune donnée personnelle de l’utilisateur. « Nous ne suivons pas le temps ou la durée des sessions en ligne et ne conservons aucun journal relatif aux adresses IP ou serveurs utilisés, ou encore aux sites Web visités ou fichiers téléchargés » indique le site officiel.

Pourquoi recommandons-nous ce service VPN ?

De nombreuses options et garanties pour protéger sa vie privée

Des serveurs nombreux, rapides et répartis partout dans le monde

Un bon moyen d’accéder facilement aux catalogues étrangers de Netflix

Durant les fêtes de fin d’année, NordVPN baisse le prix de son abonnement de 3 ans à son service. Ce dernier passe ainsi de 430,20 dollars (environ 375 euros) à 107,55 dollars (environ 94 euros). Soit environ 2,99 euros par mois (2,61 euros par mois). Un abonnement que l’on peut installer sur 6 appareils différents, que ce soit des ordinateurs ou des smartphones.