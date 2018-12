La mode 2019 des téléphones Android ? Un trou dans l'écran.

En 2018, la plupart des téléphones avait une encoche bien visible sur la face avant. En 2019, la tendance sera visiblement au trou dans l’écran. Après le Samsung Galaxy A8S annoncé la semaine dernière, Huawei emboîte le pas avec son Nova 4. Selon les informations de The Verge publiées le 17 décembre 2018, ledit trou permet d’accueillir une caméra selfie de 25 mégapixels.

À l’arrière, le Huawei Nova 4 mise sur un triple capteur, dont le principal monte à 48 mégapixels. D’abord lancé en Chine, le smartphone coûtera moins de 500 dollars. Une version encore moins chère troquera l’objectif de 48 mégapixels pour un simple 20 mégapixels.

Un petit trou dans l’écran

On remarquera que le trou du Huawei Nova 4, qui remplace l’encoche du Nova 3, est plus petit que celui du Samsung Galaxy A8S. Il faudra néanmoins mettre les téléphones côte à côte pour voir s’il y a une réelle incidence sur le confort visuel sachant que, dans les deux cas, on pourra difficilement passer à côté du petit point noir qui parasite l’image.

Dans les autres caractéristiques du Nova 4, on note : un processeur Kirin 970 (le même que dans le P20 Pro), un écran 6,4 pouces (2310 x 1080 pixels), une mémoire vive qui atteint les 8 Go, un espace de stockage de 128 Go, un capteur d’empreintes digitales (installé à l’arrière), un chargeur de 18W pour faire le plein rapidement (via USB-C) et une batterie de 3 750 mAh.

Il est fort probable que ce Nova 4 pave la voie pour les futurs téléphones haut de gamme d’Huawei, à l’instar de ce que fait le A8S chez Samsung.

Crédit photo de la une : Huawei