À peine trois ans après sa sortie, Edge pourrait disparaître au profit d'un navigateur Chromium développé par Microsoft. Edge était censé remplacer le trop obsolète Internet Explorer...

Microsoft Edge est sur la sellette. Seulement trois ans après sa mise en place sous Windows 20, le navigateur de Microsoft serait sur le point d’être abandonné, d’après les informations de WindowsCentral publiées ce 3 décembre 2018.

Sous le nom de code Anaheim, Microsoft serait en train de développer un nouveau navigateur basé sur… Chromium, le navigateur libre sur lequel est construit l’incontournable Google Chrome.

Les utilisateurs préfèrent Google Chrome à Microsoft Edge

Edge était censé devenir le vaillant remplaçant d’Internet Explorer. Intégré à partir de 2015, il devait être tout ce que son ancêtre n’était pas : efficace, rapide, puissant et stable. Mais quelques mois après sa mise en place, Edge était déjà boudé par les utilisateurs de Windows 10, à cause de trop nombreux bugs et ralentissements. Peu à peu, les utilisateurs sont passés sur Google Chrome, aujourd’hui le navigateur le plus populaire dans le monde.

« Une chose est sûre : EdgeHTML comme navigateur par défaut sous Windows 10, c’est mort », assène WindowsCentral. Microsoft avait développé EdgeHTML de A à Z, mais n’avait pas réussi à rattraper le concurrent mastodonte Google.

Edge aurait actuellement une part de marché de 4,2 %, contre 65 % pour Google Chrome, selon des données de Net Applications de novembre 2018.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte