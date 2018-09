En cette semaine marquant le retour de la Ligue des Champions, nous n'avons pas manqué d'essayer la box SFR Connect pour profiter des chaînes RMC Sport.

Quand SFR a récupéré les droits des compétitions européennes de football, dont la prestigieuse Ligue des Champions fait partie, à beIN Sports et Canal+, les aficionados du ballon rond ont pris peur. Comment allaient-ils vivre la liesse des soirées qui font s’affronter les meilleures équipes du Vieux Continent ? Heureusement, l’opérateur ne limite pas son bouquet de chaînes RMC Sport à ses clients et une offre « 100 % digital », facturée 19 euros par mois (9 euros pour les abonnés SFR), existe pour continuer à profiter de sa passion.

Les concernés doivent dès lors passer par un navigateur Internet ou une application disponible sur smartphone, tablette, Android TV (y compris certains téléviseurs Sony ou Philips), l’Apple TV ou encore la Shield de Nvidia. Mieux, SFR commercialise depuis plusieurs semaines sa propre box, baptisée Connect TV, conçue pour celles et ceux qui n’auraient pas accès à RMC Sport sur leur téléviseur et qui fonctionne avec tout opérateur. Nous l’avons testée le temps de deux soirées.

69 euros

Le point 4K Contrairement à l’Apple TV, qui en est bizarrement privée à l’heure où nous écrivons ces lignes, la Connect TV permet de profiter du canal UHD du bouquet RMC Sport. Mais il faut pour cela disposer d’une connexion internet solide. Avec une VDSL pourtant suffisante pour bénéficier des programmes 4K de Canal+, nous avons constaté de nombreux gels d’écran. Que ce soit en Wi-Fi ou en Ethernet.

On commence par évoquer le prix de cette Connect TV : elle ne coûte que 69 euros, que vous soyez en possession d’un contrat SFR ou non. Pour l’opérateur, le but est bel et bien d’ouvrir ses horizons et de proposer ses services vidéo, le sport en tête, à un maximum de monde. Bien sûr, ce prix d’appel ne comprend pas le coût mensuel des différents abonnements proposés dans son catalogue.

À ce tarif défiant toute concurrence (on rappelle qu’une Apple TV est facturée 199 euros), on se dit que la qualité ne doit pas être au rendez-vous. Rassurons les sceptiques : sans atteindre des sommets de finition, la Connect TV, signée Huawei, ne dégage pas une impression de cheap. Elle prend la forme d’un carré aux dimensions limitées pour se fondre partout, enrobée dans un plastique noir au toucher doux. La connectique ne manque de rien, si ce n’est peut-être d’une prise antenne pour tout regrouper à un seul et même endroit. Le défaut sera de toute façon pallié par les applications disponibles sur le Play Store, dans le sillage de Molotov.tv.

Une interface fluide

La configuration de la box est simple comme bonjour. On branche, on allume et on se laisse guider par les différentes étapes affichées à l’écran. Avant que n’apparaisse l’interface d’une clarté bienvenue, la Connect TV ne manque pas de demander de vous abonner à l’une des options de SFR, même si vous êtes déjà client — ne vous faites pas avoir. Une fois la box lancée, on se retrouve en face d’un menu qui fait le job, dans lequel on peut naviguer avec la télécommande fournie ou à la voix grâce à Google Assistant. L’expérience est globalement fluide et certains ne manqueront pas d’aller faire un petit tour sur le Play Store pour retrouver des applications populaires (YouTube, Netflix, MyCanal… mais pas Amazon Prime).

Malheureusement pour la Connect TV, nous l’avons essayée pour la première fois en pleine débâcle, le jour où la Ligue des Champions a repris et l’application RMC Sport a connu de gros, gros soucis en raison d’une trop forte affluence. Fort heureusement, le lendemain, tout allait beaucoup mieux et nous avons pu regarder le match que l’on souhaitait dans de bonnes conditions. De quoi affirmer que nous sommes en face d’un produit facile à utiliser et qui va à l’essentiel. Point de chichi, point de paramètre fin et compliqué à gérer : la Connect TV se veut le plus accessible possible. Pour 69 euros, c’est presque cadeau.