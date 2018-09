Le géant du e-commerce a présenté de nombreuses nouveautés ainsi que des mises à jour de ses produits phares. Plus, Dot, Sub : notez bien les terminologies si vous ne voulez pas vous y perdre !

Amazon a un objectif : être partout dans votre foyer. C’est encore ce qu’a prouvé la multinationale américaine jeudi 20 septembre lors d’une présentation annuelle riche en annonces, comme l’ont rapporté plusieurs confrères américains.

On dégage deux lignes directrices dans les nouveaux produits de la firme de Jeff Bezos : l’amélioration du son de ses différentes enceintes, et la connexion d’un maximum de produits à Alexa. Montre géante, four à micro-ondes, cafetière : Amazon veut montrer que tous les objets de votre intérieurs peuvent être contrôlés par la voix (évidemment grâce à son assistant audio).

Voici les nouveautés présentées par Amazon ce 20 septembre 2018.

Echo Dot Un Echo Dot plus épais au même prix

Nous vous le révélions en exclusivité en juillet dernier : Amazon travaillait sur une nouvelle version de son Dot, sa plus petite enceinte connectée. Elle ne s’appellera finalement pas Donut mais simplement Echo Dot 3è génération, et dispose d’une enceinte plus puissante pour un meilleur son. Le produit est vendu en trois couleurs : anthracite, gris chiné ou sable, à l’image de l’Echo. Le prix est le même que pour le précédent : 59,99 euros. À noter que la version précédente est à présent vendue à 49,99 euros sur Amazon.

Echo Plus Le nouvel Echo Plus

Le nouvel Echo Plus — comme l’Echo, mais avec un meilleur son — intègre un « hub Zigbee » et sera vendu pour 149,99 euros, avec une ampoule connectée Philips Hue.

Echo Sub L’Echo Sub, pour un système stéréo

Pour celles et ceux qui voudraient un son encore plus profond, Amazon a présenté son Echo Sub à 129,99 euros — dont les images avaient déjà fuité la veille. Ce caisson de basse permettra de rehausser le son des enceintes Echo, forcément moins puissantes que des vrais systèmes stéréo haut de gamme. Il est vendu seul, mais aussi en « pack système stéréo Echo » accompagné de deux Amazon Echo à 249 euros.

L’Echo Sub sera disponible à partir du 11 octobre 2018.

Echo Input Echo Input, pour ajouter Alexa à vos enceintes non connectées

Vous avez des enceintes mais elles ne sont pas « intelligentes » ? Amazon a lancé Echo Input, qui sert de microphone et permet de connecter votre appareil à Alexa. Grâce à ce petit palet noir, vous pourrez « ajouter » l’assistant audio d’Amazon sur vos enceintes. La firme n’a pas donné de date de sortie précise, tout juste sait-on que le produit sera disponible « plus tard dans l’année » et sera vendu 34,99 dollars aux États-Unis.

Smart Plug Amazon Smart Plug, la prise connectée

La prise Smart Plug « permet de contrôler des lampes, ventilateurs, cafetières et autres appareils compatibles », en la configurant via Wi-Fi, explique Amazon. Elle est vendue 29,99€ est disponible à partir du 17 octobre 2018.

Elle est également disponible en « packs » en pré-commande :

Un four micro-ondes Le fameux four micro-ondes connecté

« Alexa, réchauffe mon plat de pâtes » est un ordre que les Américains pourront bientôt donner. Pour 60 dollars, ils pourront acheter ce micro-onde qui n’a pas de microphone intégré mais sait communiquer avec les autres appareils d’Amazon. Pour la France, il faudra encore attendre.