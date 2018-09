Bouygues Telecom propose deux nouveaux forfaits B&You série spéciale sans engagement avec tarif bloqué à vie. Le premier avec 20 Go de data pour 4,99 euros par mois, et le second avec 30 Go de data pour 9,99 euros par mois.

Le bon plan

Les offres de la rentrée ne s’arrêtent pas de pleuvoir, c’est sûrement le bon moment pour changer de forfait. Aujourd’hui, Bouygues Telecom propose deux nouveaux forfaits 4G sans engagement en série spéciale.

Le premier forfait B&You est proposé au tarif de 4,99 euros par mois à vie jusqu’au 17 septembre 2018. Il comprend 20 Go de données 4G depuis la France Métropolitaine et octroie 2 Go depuis l’Europe et les DOM. Concernant les appels, SMS, MMS, ils sont illimités depuis et vers la France, l’Europe et les DOM.

Avec 10 Go de plus de data, le second forfait B&You est quant à lui affiché à 9,99 euros par mois à vie jusqu’au 24 septembre 2018. Il propose donc 30 Go de données 4G depuis la France, mais également 3 Go depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS, MMS sont également illimités.

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Petit prix à vie !

Forfaits sans engagement

2 ou 3 Go depuis l’Europe et les DOM

Retrouvez ci-dessous les forfaits mobiles 20 et 30 Go de B&You.