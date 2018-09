À quelques jours de la conférence Google de rentrée, une énième fuite révèle peut-être le Pixelbook 2 avant l'heure.

Le 9 octobre prochain, Google tiendra sa conférence de rentrée. Elle se concentrera surtout sur les nouveaux téléphones du géant américain, à savoir les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Toutefois, il faudra s’attendre à d’autres produits. Par exemple à un Pixelbook 2.

Ces derniers jours, plusieurs fuites tendent à confirmer l’annonce imminente d’un ordinateur alimenté par Chrome OS et conçu par Google. On commencera par évoquer cette publicité partagée par un lecteur de Chrome Unboxed le 8 septembre 2018. On y voit un Pixelbook avec des bords beaucoup plus fins. L’évolution naturelle du moment.

Deux ordinateurs en préparation ?

Cette fuite vient confirmer une indiscrétion du journaliste spécialisé — et très bien informé — Evan Blass. En juillet dernier, l’intéressé parlait déjà d’une deuxième génération du Pixelbook avec des bords plus fin — et un lancement attendu avant la fin de cette année.

Il y a aussi cette vidéo de quelques secondes, mise en ligne par Chrome Unboxed et montrant un Pixelbook inédit, ainsi qu’un dock de Chrome OS susceptible d’être masqué. Elle s’intitule Nocturne or Atlas Leak, suggérant qu’il pourrait y avoir deux ordinateurs en préparation chez Google. L’un des deux pourrait être équipé d’un clavier détachable, façon Surface Pro de Microsoft, et/ou d’un écran 4K.

On terminera ce flot de rumeurs par deux autres outils promotionnels qui ont pointé le bout de leur nez sur Facebook. Là encore, le supposé Pixelbook 2 revendique un écran avec des bords plus fins que par le passé. Rendez-vous le 9 octobre pour la confirmation.