Nissan lancera la version Nismo de sa Leaf à compter du 31 juillet au Japon. Les changements sont avant tout esthétiques.

En décembre 2017, lors du salon automobile de Tokyo, Nissan avait levé le voile sur une variante sportive de la Leaf deuxième génération. À l’époque, il ne s’agissait que d’un concept. Mais, dans un communiqué de presse publié le 19 juillet 2018, on apprend qu’il va passer en version commerciale à compter du 31 juillet prochain. Pour l’heure, seul le marché japonais est concerné.

Celles et ceux qui s’attendaient à un petit coup de boost au niveau du bloc 100 % électrique risquent d’être déçus : cette Leaf Nismo disponible en neuf livrées mise avant tout sur l’esthétique pour se distinguer du modèle de base, déjà écoulé à 37 000 exemplaires en Europe.

Des changements surtout esthétiques

Niveau look, la Leaf Nismo paraît bien plus agressive que son aînée. Il faut dire qu’elle se pare de quelques appendices accentuant sa sportivité. Une différence qu’elle affirme par exemple avec des jantes de 18 pouces et des boucliers à l’avant comme à l’arrière beaucoup plus musclés.

Griffe Nismo oblige, on observe des touches de rouge un peu partout : sur les bas de caisse et les rétroviseurs à l’extérieur, sur les aérateurs, le volant, le bouton de démarrage et les coutures des sièges en Alcantara à l’intérieur. La planche de bord affiche une finition façon fibre de carbone et du chrome parachève le design de l’habitacle.

Si la Leaf Nismo ne sera pas plus puissante, la division tuning de Nissan a quand même revu une poignée d’éléments pour accentuer son comportement. Plus concrètement, elle a retravaillé l’accélération, les pneumatiques et les suspensions pour améliorer la conduite et le confort. En d’autres termes, la voiture devrait être un chouïa plus dynamique que la Leaf grand public.

