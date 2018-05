Mark Zuckerberg a indiqué les changements à venir pour Facebook Messenger au cours de première partie de Facebook F8, la conférence annuelle de la multinationale, ce 1er mai 2018.

À San José, le premier jour de la conférence Facebook F8 a été l’occasion pour son CEO, Mark Zuckerberg, d’aborder ce 1er mai 2018 les modifications futures pour Facebook Messenger.

Au début de l’année 2018, David Marcus — responsable de la messagerie — évoquait déjà la nécessité de simplifier Facebook Messenger dans un long billet. Cette prise de conscience se fait après l’alourdissement considérable de Facebook Messenger au fil des années, si bien que des utilisateurs se sont tournés vers sa version allégée, Messenger Lite.

D’après le CPO de Facebook Chris Cox, 80 % des personnes utilisant Messenger ne le font que pour parler — en moyenne — à 5 personnes. « La chose la plus importante sur laquelle se concentrer est de savoir comment nous garder connectés avec les gens qui comptent le plus pour nous », a-t-il précisé.

Pour le moment, l’interface Messenger est composée d’une barre de navigation surchargée, avec cinq boutons : l’accueil, les contacts, la caméra, les jeux et découvrir. La place prédominante laissée à la caméra au détriment du bouton d’accueil pouvait soulever des interrogations.

Facebook compte remédier à cela en changeant drastiquement la navigation. Trois boutons sont conservés dans la barre, tandis que ceux destinés à l’utilisation de la caméra (photo, vidéo) sont relégués dans le coin supérieur droit de l’écran. « Quand vous utilisez une messagerie, vous voulez une expérience simple et rapide », a rappelé le CEO en présentant la nouvelle interface.

Un autre apport, très longtemps attendu et déjà utilisé par d’autres plateformes comme Twitter, est celui du thème sombre. Ce mode permet de reposer les yeux ou de consulter la messagerie dans la nuit en remplaçant le fond blanc (agressif lorsqu’il fait nuit) par du noir. Une mise à jour tardive, lorsque l’on connaît le nombre de personnes qui utilisent leur portable la nuit dans leur lit.

Pour les entreprises, Messenger va leur offrir la possibilité d’utiliser la réalité augmentée. Cet outil actuellement en bêta est testé par des marques comme Nike et Sephora, vous permettant d’essayer baskets ou maquillage. Il est possible de rejoindre le programme via ce formulaire en ligne.

Enfin, M, l’assistant virtuel de Facebook Messenger, devrait bientôt proposer un outil de traduction à ses utilisateurs.

We're thrilled to introduce M suggestions for translations ! Starting today, M will ask buyers and sellers connected on Marketplace if they want to translate messages between English and Spanish. More info here : https://t.co/t99PCNLPMc #F8 #F82018 pic.twitter.com/zGIbHkrBW6

— Messenger (@messenger) May 1, 2018