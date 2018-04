Meizu a développé l'accessoire ultime pour les amateurs de rave-party : une paire d'écouteurs arborant un long câble lumineux.

Certains n’aiment pas particulièrement passer inaperçu et Meizu a sans doute trouvé l’accessoire idéal pour les concernés : une paire d’écouteurs sans-fil pour la connexion, mais avec un long câble lumineux d’un mètre cinquante pour briller de mille feux dans le noir. Le constructeur chinois a sobrement baptisé cet accessoire Halo et le résultat semble tout droit sorti des films Tron. En étant un tantinet sérieux, on peut quand même y voir un intérêt : avec ce dispositif sur les oreilles, les sportifs ne craindront plus de ne pas être vus lors d’une session de jogging nocturne.

Les écouteurs Tron

Pour que la magie opère, Meizu a fait appel à la technologie Fibrance développée par Corning, en l’occurrence une fibre optique innovante créée à partir d’un verre spécial conférant une flexibilité maximale. Le câble peut se plier, se courber et s’enrouler tout en maintenant une lumière belle, brillante et uniforme. Sur son site officiel, Corning précise que Fibrance va là où les luminaires encombrants ne le peuvent pas. Y compris sur la tête des gens donc.

Meizu Halo. The coolest earbuds you've ever seen. pic.twitter.com/73banwGEeo — Ard Boudeling (@ArdCB) April 22, 2018

Bien évidemment, n’espérez pas amuser — illuminer — la galerie trop longtemps : avec une luminosité à 50 %, la batterie tient cinq heures. Sans lumière, elle peut monter jusque quinze heures moyennant une recharge d’une heure et demie.

Sinon, les Halo sont compatibles Bluetooth 4.1 avec aptX, bénéficient d’une télécommande avec les fonctionnalités classiques (volume, etc.) et sont livrés avec une coque de protection et plusieurs embouts. Une application permet enfin d’ajuster la luminosité, de choisir la couleur et de sélectionner divers modes. Comptez 999 yuans (129 euros) pour la version bleue ou rouge.