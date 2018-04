CyArk s'est associé à Google Arts & Culture pour mettre plus largement à disposition son travail de sauvegarde. Open Heritage est le nom donné au projet, qui propose déjà quelques lieux à visiter virtuellement.

« Préserver notre patrimoine mondial. » Le slogan de CyArk est simple mais son ambition est grande. Cette association, fondée en 2003 par le conservateur du patrimoine numérique Ben Kacyra, fait désormais équipe avec Google Arts et Culture afin de partager sa collection au plus grand nombre via la plateforme Open Heritage.

Dans un communiqué publié le 16 avril 2018, l’équipe explique qu’ils ajouteront autant de sites que possible, et précise que quiconque peut télécharger les œuvres, mises à disposition sous la licence Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International.

On se rappelle combien la destruction du site archéologique de Palmyre avait ému le grand public en 2017, tout comme celle du musée de Mossoul et divers endroits classés au patrimoine mondial de l’humanité. En ces temps de conflits, il semble légitime de vouloir conserver les traces de notre civilisation.

À cette fin, CyArk utilise de nombreux procédés technologiques tels que le laser-scanning et la modélisation tridimensionnelle, permettant de reconstituer des monuments entiers. Il vous est d’ores et déjà possible de visiter virtuellement l’antique cité maya de Chichén Itzá ou l’historique ville thaïlandaise d’Ayutthaya.

Les menaces pesant sur le patrimoine culturel sont loin d’être un phénomène contemporain. Ces attaques calculées visant à détruire l’art ne datent pas du conflit opposant l’État islamique au reste du monde. En 1562, l’évêque Diego de Landa ordonnait la destruction de l’ensemble des codex maya du Yucatán à Maní, appauvrissant considérablement notre savoir sur ce peuple.

Examine the earthquake damage at the ancient city of Bagan – now available in 3D and VR in a @googlearts Lab experiment created in collaboration with @Cyark and the @BritishMuseum : https://t.co/S0MnHgu7Zp #GoogleArts pic.twitter.com/RsvmkBiFKe

— CyArk (@CyArk) April 16, 2018