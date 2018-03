YouTube musclera dès le mois prochain ses règles concernant les vidéos faisant l'apologie des armes à feu. Une décision qui ne plaît guère aux vidéastes concernés, comme ceux de InRange TV, qui ont décidé de fuir sur Pornhub.

À la suite des fusillades toujours plus nombreuse outre-Atlantique — dont celle de Parkland, le 14 février dernier –, YouTube a décidé de resserrer la vis sur les vidéos faisant l’apologie des armes à feu. Des mesures qui prendront effet dès le mois prochain et qui banniront tout contenu encourageant l’achat d’armes à feu ou même leur fabrication maison.

Si cette décision a été chaleureusement saluée par les représentants des étudiants qui ont massivement manifesté le week-end du 24 mars 2018 contre les armes à feu (plus d’un million de personnes dans les rues américaines), forcément, elle connaît aussi ses détracteurs. À commencer par les vidéastes producteurs du contenu ciblé, qui ont déjà trouvé refuge sur… Pornhub. De fait, la chaîne InRange TV a migré ses vidéos vers la plateforme pour adultes.

For this reason, InRangeTV is pleased to announce its expansion onto the PornHub network.

InRangeTV is excited to be joining a group of content creators who are truly open and non-judgmental when it comes to potentially controversial content.https://t.co/xDJcEkeC1P

— InRange TV (@InRangeTV) March 21, 2018