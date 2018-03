Voici une nouvelle qui devrait réjouir les amateurs de mode et de décoration : la plateforme Pinterest déploie enfin sa fonctionnalité Shop the Look dans l'hexagone. Permettant dès lors à ses utilisateurs d'acheter les objets repérés dans leurs tableaux préférés.

Ce lundi 19 mars, Pinterest déploie Shop The Look en Hexagone. Déjà disponible outre-Atlantique depuis février 2017, l’outil devrait (enfin !) permettre à ses utilisateurs français d’acheter les produits qu’ils découvrent via différentes images de mode et/ou de décoration.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur les cercles prévus à cet effet, liens directs vers les sites des marchands concernés. Chaque griffe pourra renvoyer vers plusieurs produits depuis une seule et même photo, si bien qu’il leur est désormais possible de promouvoir une tenue entière (jusqu’à présent, une image ne pouvait renvoyer qu’à un seul produit). À noter qu’il s’agira malgré tout le plus souvent de produits similaires plutôt que ceux exacts.

Pour les amateurs de mode et de décoration

Cette nouvelle fonctionnalité a été inaugurée avec l’aide de partenaires clés dans les secteurs de la mode et de la décoration. Aussi, pour la catégorie mode, l’une des plus populaires de l’application (plus de 16 milliards d’idées à l’heure de l’écriture de ces lignes), Pinterest s’est allié à Glamour, puissante référence dans le milieu de la presse féminine. Le magazine a créé un tableau avec toute une série de looks pour la saison printanière intégrant, vous l’aurez compris, la fameuse fonctionnalité Shop the Look. L’ensemble des produits pourront, si coup de coeur il y a, être achetés sur le site de Zalando.

Toujours côté mode, cinq influenceurs, Comme un Camion, The Brunette, Alex Closet, Mode And the City et l’Atelier d’Al ont respectivement conçu un tableau avec leurs inspirations et marottes vestimentaires du moment.

Au rayon décoration, autre catégorie particulièrement prisée par les utilisateurs (plus de 15 milliards d’idées), Pinterest poursuit sa collaboration avec Maisons du Monde. Les épingles de la collection de 2018 désormais cliquables, les amateurs de meubles et autres coquetteries décoratives n’ont plus qu’à se rendre sur le profil de la marque afin d’obtenir les liens des différents produits repérés au préalable.

Entretenir le désir d’achat

Une fonctionnalité qui devrait faire bondir les ventes des différentes marques concernées, explique Adrien Boyer, directeur général France, Benelux et Europe du Sud chez Pinterest à nos confrères du Journaldunet.« À la différence de Facebook, Twitter ou Instagram, nos utilisateurs ne viennent pas pour partager le passé. 55 % d’entre eux viennent pour préparer un achat en s’inspirant de photos. Shop The Look leur permettra de trouver les produits depuis notre plateforme. » À voir si (ou plutôt, comment) les plateformes rivales citées plus haut comptent répliquer, toutes ayant bien cerné les enjeux de la dimension e-commerce des images — Instagram et Snapchat en tête.