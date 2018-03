Les utilisateurs d'Alexa ont été les témoins malheureux d'un étrange phénomène : l'assistant rit parfois tout seul.

Cela commence comme une mauvaise reprise de 2001, l’Odyssée de l’espace, dans laquelle HAL 9000 ne serait pas un robot omniscient, maître à bord d’un vaisseau spatial, mais un assistant domestique qui sait régler des minuteurs et allumer des lumières. En effet, depuis la fin du mois de février 2018, des utilisateurs d’appareils équipés avec Amazon Alexa se sont aperçus d’un comportement étrange : les enceintes rigolent sans avoir été déclenchées. Pour avoir un exemple concret de ce qu’il se passe, l’un des premiers tweets publiés sur le sujet est explicite :

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp

— CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018