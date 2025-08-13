Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Allez, c’est reparti pour un tour, ou plutôt, une tour. Les chaleurs reviennent, alors c’est le moment de renouveler son équipement s’il n’a pas survécu à la dernière canicule.

La méthode classique et économe du ventilateur a fait ses preuves pour survivre aux fortes chaleurs. Sans remplacer un climatiseur, un bon modèle de ventilateur peut aider à passer une après-midi compliquée, où le mercure grimpe trop haut. Certains modèles à des prix abordables remplissent parfaitement leur rôle pour brasser l’air efficacement. Ce modèle en colonne est en ce moment à un super prix.

Le ventilateur colonne de Levoit et ses quelque 10 000 avis sur Amazon est normalement vendu 99,99 €. Grâce à un coupon à cocher sur la page du produit, il passe au prix de 80,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce ventilateur colonne ?

Ce ventilateur est de type tour, soit un modèle en colonne. Selon l’emplacement que vous lui destinez chez vous ou vos préférences esthétiques, il peut constituer une alternative plus pratique aux ventilateurs traditionnels à pales. Il possède une portée de 7 m et une oscillation de 90°, balayant la pièce de droite à gauche pour offrir une couverture optimale. En mode veille, il ne génère que 23 dB, ce qui le rend particulièrement silencieux pour la nuit. Il est également équipé d’une fonction d’arrêt automatique pour plus de confort et de sécurité.

La façade avant du ventilateur // Source : Levoit

Quatre modes sont disponibles avec un total de cinq vitesses. En plus du mode vieille et du mode classique, vous retrouverez un mode auto ainsi qu’un mode turbo pour un souffle puissant. Notez qu’en mode automatique, le ventilateur ajuste la puissance du flux d’air en fonction de la température, garantissant un confort optimal même lors des journées chaudes.

À ce prix, ce ventilateur est-il une bonne affaire ?

80 € pour un ventilateur de qualité, suffisant pour supporter la chaleur, c’est une très bonne affaire. Sur la face supérieure du ventilateur se trouve un écran de contrôle LED, affichant toutes les informations essentielles pour suivre et ajuster son fonctionnement.

Vous retrouverez aussi un emplacement dédié permettant de ranger la télécommande. Cette dernière permet de réguler le flux d’air selon vos besoins, d’ajuster l’intensité du débit, de contrôler l’oscillation pour répartir l’air de manière uniforme dans la pièce, et de programmer la minuterie.

Les points à retenir sur ce ventilateur colonne :

Silencieux, seulement 23dB

Une portée de 7 m et une oscillation de 90°

Une télécommande fournie

