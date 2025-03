Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce TV QLED de TCL est un modèle polyvalent, aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo. Son prix en baisse en fait une excellente affaire.

Le TCL 55T8B est une bonne référence de téléviseur polyvalent, avec une fiche technique complète. En plus d’être idéal pour le cinéma et les séries, grâce à sa dalle QLED 4K de 55 pouces, il convient aussi parfaitement pour les jeux vidéo, avec plusieurs ports HDMI 2.1. Son rapport qualité-prix est encore meilleur avec cette promotion.

Le téléviseur TCL 55T8B est habituellement vendu 749,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 449 € sur Amazon.

C’est quoi, ce téléviseur QLED ?

Le téléviseur 55T8B de TCL est un modèle classique et élégant, avec un écran sans bordures et deux pieds minimalistes. Son design épuré offre un joli rendu et permet une bonne immersion. Sa dalle QLED 4K d’une taille de 55 pouces possède une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels. QLED oblige, la luminosité et le contraste sont excellents, et les couleurs parfaitement calibrées. Dommage que les angles soient un peu restreints si vous êtes en bout de canapé.

Le téléviseur est compatible avec les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ pour l’image, et Dolby Atmos sur la partie audio. La qualité d’image est bel et bien au rendez-vous, avec un très bon niveau de détails et un rendu des couleurs et des noirs proche d’une expérience cinéma. Les enceintes stéréo intégrées délivrent une bonne puissance, mais peinent à convaincre niveau clarté, surtout à fort volume. Une barre de son ne sera pas de trop pour profiter du Dolby Atmos et de meilleures basses.

L’interface Googe TV // Source : Google

À ce prix, ce TV QLED de TCL est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un TV polyvalent. Le 55T8B intègre en effet plusieurs ports HDMI 2.1, afin d’y brancher vos consoles de salon, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous pourrez jouer en 4K à 120 images par seconde et profiter des modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) pour réduire la latence et les déchirures d’écran.

Enfin, l’interface qui s’appuie sur Google TV est claire et intuitive. La navigation est fluide dans l’ensemble, et le téléviseur vous proposera des contenus en fonction de vos habitudes de voisinage sur vos plateformes de SVOD. L’assistant vocal de Google est aussi de la partie, ainsi que Chromecast, afin de streamer du contenu depuis un autre appareil.

Les points à retenir sur téléviseur de TCL :

Les ports HDMI 2.1 et le 144 Hz

La belle dalle QLED de 55 pouces

Ses pieds pratiques pour caler une barre de son

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !