[Deal du jour] Le Hisense U8Q de 2025 redéfinit les standards des TV Mini_LED avec une luminosité sans précédent et un affichage ultra-fluide. Un modèle taillé pour les cinéphiles et les joueuses et les joueurs.

Les téléviseurs Mini-LED offrent un excellent compromis entre contraste, luminosité et précision d’affichage. Contrairement à l’OLED, qui excelle en noir absolu, mais reste plus sensible aux phénomènes de brûlure, le Mini- LED mise sur un rétroéclairage ultra-précis pour améliorer les contrastes avec une luminosité supérieure. Par rapport au QLED, il offre un meilleur contrôle local de la lumière, pour des noirs plus profonds. Le modèle Hisense en promotion illustre parfaitement ce que cette technologie peut offrir de mieux.

Le téléviseur Mini-LED Hisense 65U8Q de 2025 de 65 pouces est normalement vendu 1 499 €. Il est disponible au prix de 1 129 € sur Boulanger, grâce à une offre de remboursement de 300 €, et 70 € de remise immédiate.

C’est quoi, ce TV Mini-LED de Hisense ?

Le téléviseur possède un design massif, en partie dû à sa grande diagonale de 164 cm et son épaisseur notable due à son rétroéclairage Mini-LED. Les finitions biseautées sur les côtés apportent tout de même une touche haut de gamme au téléviseur, et les bordures fines mettent en valeur l’image. Le pied central offre une excellente stabilité et peut s’ajuster en hauteur si vous désirez glisser une barre de son devant.

Le 65U8Q embarque une dalle LCD Ultra HD avec rétroéclairage Mini-LED et Quantum Dots, pour une excellente luminosité et des couleurs riches. Pour mieux saisir en quoi la dalle Mini-LED est une petite révolution, vous pouvez consulter le test de nos confrères de Frandroid. Concrètement, le téléviseur de Hisense propose de 1 500 à 6 000 zones de Mini-LED réparties sur toute la surface de l’écran, couplées à la technologie d’optimisation Local Dimming. La gestion des zones sombres et lumineuses est ainsi parfaitement optimisée. HDR10+ et Dolby Vision IQ sont pris en charge. Seul regret : les angles de vision restent inférieurs à ceux de l’OLED, mais rien de handicapant, à moins de regarder le téléviseur sur la tranche.

À ce prix, ce téléviseur est-il une bonne affaire ?

370 € de réduction, c’est une très bonne affaire ! D’autant plus que le Hisense 65U8Q est un modèle idéal pour le gaming grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz, boosté à 288 Hz avec Smart Refresh. VRR et de ALLM garantissent une expérience sans déchirement ni latence. La fluidité et la réactivité sont excellentes, même en Ultra HD à 120 Hz. Quant au système audio 4.1.2, il délivre un son immersif compatible Dolby Atmos et DTS:X, sans nécessiter de barre de son externe, même si cette dernière permet d’ajouter en ampleur.

Enfin, Hisense utilise Vidaa U comme interface pour son téléviseur. Si cet OS remplit son rôle, il reste clairement en dessous des meilleures interfaces TV actuelles. Les économies faites grâce à l’offre de remboursement peuvent servir à investir dans un Google TV Streamer 4K, un Fire Stick ou une box Apple TV 4K. Vous retrouverez toutefois la plupart des services de streaming et des menus plutôt propres.

Les points à retenir sur le Hisense 65U8Q :

Une dalle Mini-LED très lumineuse, rafraîchie à 165 Hz

HDR10+, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

HDMI 2.1

