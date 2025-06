Lecture Zen Résumer l'article

Mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs : Netflix n’est plus accessible sur certains appareils dès aujourd’hui, le 3 juin 2025. Les concernés ? Plusieurs générations de boîtiers Fire TV Stick d’Amazon.

Netflix fait partie des plateformes de streaming largement accessibles sur une multitude d’appareils. Cependant, faute de mise à jour, l’application ne sera plus compatible à partir du 3 juin 2025 avec certains modèles de boîtiers multimédias Amazon, les Fire TV Stick. Quels sont les modèles concernés ? Et, que faire si vous êtes touché par ce changement ?

Netflix ne fonctionne plus sur ces Fire TV Stick d’Amazon

Il va falloir envisager une alternative si vous faites partie de celles et ceux qui s’accrochent encore à leur bon vieux Fire TV ou Fire TV Stick. Comme le relaye PCworld, la plateforme de streaming ne fonctionnera plus à partir du 3 juin sur plusieurs de ces modèles Amazon. Les appareils concernés par cette décision sont les modèles commercialisés à partir de 2014. Il s’agit précisément :

du premier Fire TV de 2014 ;

du Fire TV Stick commercialisé la même année ;

du Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa sorti en 2016 ;

du FireTV Stick de première génération et du boîtier Amazon FireTV, tous deux commercialisées en 2017 en France.

Fire TV de 2017. // Source : Amazon

Sur le territoire français, seuls les modèles de 2017 sont concernés, car les anciens n’étaient disponibles qu’aux États-Unis. Ces appareils n’ont plus reçu de mises à jour logicielles d’Amazon depuis fin 2022. Résultat : ils ne sont plus capables de supporter les dernières normes techniques imposées par Netflix, comme certains codecs vidéo modernes (AV1, HEVC) ou les nouveaux protocoles de gestion des DRM. En clair, un « vieux » Fire TV n’a plus les capacités matérielles nécessaires pour supporter les évolutions de l’application de ces dernières années.

Comment faire si vous êtes concerné ?

Il est impossible de les mettre à jour pour les rendre compatibles : c’est un problème de matériel, pas de logiciel. C’est un vrai souci, dans la mesure où ces appareils sont principalement dédiés à cet usage : à savoir, pallier un système d’exploitation parfois vieillissant d’un téléviseur pour profiter des applications, notamment des plateformes de streaming.

Si vous êtes malheureusement concerné, la meilleure chose à faire est certainement de repasser à la caisse pour vous tourner vers un nouveau boîtier TV.

Vous pouvez aussi rester chez Amazon si vous êtes habitué à l’interface Fire OS, d’autant plus que les dernières générations sont en ce moment en promotion (peut-être pas tout à fait par hasard) :

Fire Stick 4K. // Source : Amazon

Le choix dépend avant tout des capacités de votre téléviseur et de vos usages. Le Fire TV Stick HD suffit largement pour du streaming en Full HD sur un téléviseur non 4K. Si vous avez investi dans un bon téléviseur, le modèle 4K apporte un véritable gain en qualité d’image. Quant au Fire TV Stick 4K Max, c’est le plus complet : il offre de meilleures performances, davantage de stockage, une connectivité plus avancée, et même quelques options exclusives comme l’Ambient Experience, qui transforme votre téléviseur en tableau numérique lorsqu’il est en veille. Et, bien évidemment, ces derniers ne sont pas concernés par cette rupture de compatibilité.

Et les autres alternatives au Fire Stick TV ?

Si vous possédez un téléviseur récent, bonne nouvelle : vous n’êtes pas nécessairement obligé de ressortir le portefeuille. Il y a fort à parier que votre écran, quel que soit son système d’exploitation, propose déjà Netflix en natif depuis le menu de votre téléviseur. Faites alors un tour dans l’explorateur d’applications de votre TV pour vérifier si Netflix ne s’y trouve pas déjà.

Pour les joueurs et les joueuses, votre console peut très bien remplacer un Fire TV Stick. Que ce soit une Xbox (One ou Series X/S) ou une PlayStation (PS5, PS4 ou même PS3), vous pouvez accéder à l’application directement depuis l’interface de la console.

Netflix sur la Xbox. // Source : Xbox

