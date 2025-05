Lecture Zen Résumer l'article

Marre des couleurs basiques de la Switch Oled ? Le Nintendo Store de San Francisco qui vient d’ouvrir permet de personnaliser sa console. On en est jaloux.

Nintendo ouvre ce 15 mai son deuxième Nintendo Store aux États-Unis, à San Francisco. Pour l’occasion, la marque a lancé un concept : personnaliser sa Switch Oled dans les moindres détails. C’est IGN qui a pu tester le service avant l’ouverture du magasin ce jeudi. Malheureusement, la personnalisation ne sera possible que dans ce magasin.

Personnaliser sa Switch Oled comme on le souhaite

De base, il y a peu de coloris pour la Switch Oled : du blanc, du noir (avec du bleu et du rouge sur les Joy-Con) et du rouge. Certaines éditions offrent des coloris particuliers, mais c’est tout. Sur le site de Nintendo, impossible de personnaliser sa console avant de la recevoir.

C’est là que le Nintendo Store de San Francisco est un peu particulier. Pour le même prix (350 dollars), on peut modifier les couleurs du dock, des Joy-Con et des dragonnes. Pour les Joy-Con et les dragonnes, plein de couleurs sont disponibles, on peut même les dépareiller. Pour le dock cependant, seuls deux coloris sont disponibles : noir ou blanc.

On peut choisir les couleurs du dock, des Joy-Con et des dragonnes // Source : IGN

Dans sa vidéo de démonstration, IGN ajoute que la console et ses accessoires seront prêts le jour même, pas besoin de commander à l’avance. Attention, cela ne fonctionne pas pour la Switch de base.

Nintendo veut vendre des Switch Oled alors que la Switch 2 va sortir

On ignore également si ce sera possible pour la Nintendo Switch 2. Cette personnalisation semble avant tout réservée à certains fans : à quelques semaines de la sortie de la Switch 2, on imagine mal des joueurs acquérir la Switch Oled maintenant.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

Certes, la Switch 2 sera vendue à 450 dollars, alors que la Switch Oled est à 100 dollars de moins. Peut-être est-ce l’occasion pour Nintendo d’écouler ses stocks restants de Switch Oled et de ravir ses fans les plus motivés (et les plus fortunés).

