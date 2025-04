Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le fabricant Arlo propose de nombreuses caméras de surveillance connectées pour surveiller votre domicile, dont certaines directement alimentées par des panneaux solaires. C’est le cas de ces caméras actuellement en promotion.

L’été qui pointe doucement le bout de son nez est synonyme de vacances. Juillet et août sont souvent les mois propices aux grands départs, parfois plusieurs semaines. Si vous n’êtes pas rassuré de laisser votre domicile sans surveillance pendant de nombreux jours, une ou plusieurs caméras de surveillance peuvent s’avérer essentielles pour partir l’esprit tranquille. Boulanger propose en ce moment un pack avec deux caméras Arlo Pro 5 et deux panneaux solaires, le tout en promotion de 160 €.

Le pack Arlo Pro 5 avec deux caméras et deux panneaux solaires est normalement vendu 449,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 289,99 € sur Boulanger, grâce à une promotion et une réduction supplémentaire de 10 € directement dans le panier.

C’est quoi, ces caméras de surveillance pour l’extérieur ?

Les caméras Arlo Pro 5 reprennent le design classique du fabricant, avec une forme tout en rondeur, et des dimensions compactes. Les finitions sont excellentes et les caméras sont certifiées étanches et peuvent résister à des températures de -20 °C à 45 °C. Leur autonomie est de huit mois environ selon le fabricant et les batteries des caméras se rechargent via un câble magnétique fourni. Dans les faits, comptez plutôt entre 3 et 5 mois selon l’activité. Placés en extérieur, les deux panneaux solaires inclus permettent d’alimenter directement les caméras à l’énergie solaire, si vous profitez toutefois d’un ensoleillement suffisant.

L’image 2K couvre un angle de 160°, qui s’accompagne d’un zoom numérique 12x, d’un projecteur intégré qui éclaire jusqu’à 7 mètres et d’une vision nocturne couleur HDR 2K+. La lumière peut être déclenchée à distance si besoin, et les caméras disposent aussi d’une alarme pour dissuader les intrus ou éventuellement les ours bruns (si vous habitez dans les Pyrénées.).

Le montage des caméras est facile // Source : Arlo

À ce prix, ces caméras valent-elles le coup ?

C’est une très bonne affaire pour sécuriser son domicile efficacement et à un prix abordable. Et si vous résidez en Île-de-France, une aide jusqu’à 100 € est attribuée pour l’achat de dispositifs de surveillance. Les caméras fonctionnent avec le Wi-Fi 2,4 GHz. L’application Arlo Secure, disponible sur Android et iOS, est essentielle pour bien exploiter les caméras. En plus d’avoir la main sur les réglages, elle vous permet de configurer des alertes selon le type de détection (intrus, livreurs, ours, etc.) et de créer plusieurs profils d’utilisation.

Il faudra toutefois souscrire à un abonnement Arlo Secure, à partir de 4,99 €/mois, afin de recevoir des notifications plus détaillées, ou d’avoir accès à un historique de 30 jours d’enregistrements en 2K. Notez qu’un mois d’essai est offert pour l’achat de ce pack.

Les points à retenir sur les caméras Arlo :

Deux panneaux solaires

Des images en 2K et une vision nocturne

Fonction projecteur et alarme

