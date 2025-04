Lecture Zen Résumer l'article

Le char Leclerc fait l’objet d’améliorations régulières pour qu’il reste au plus haut niveau. La prochaine grande mise à jour consistera à inclure des capacités d’intelligence artificielle.

Avec le retour de la guerre en Europe, matérialisé par l’agression de la Russie sur son voisin ukrainien, certaines nécessités militaires ont éclaté au grand jour — comme le besoin d’avoir assez de tubes d’artillerie pour marteler un front ou frapper en profondeur. Même chose pour les chars, qui redeviennent un outil clé sur le champ de bataille.

La France a relativement perdu dans ce secteur, avec une flotte réduite à 200 chars Leclerc — une capacité qui ne peut pas être étoffée, en raison de la fermeture des lignes de production à la fin des années 2000. Cependant, cela n’empêche pas l’armée de faire régulièrement évoluer son parc existant, afin de rehausser les performances de ces blindés.

L’ère de l’IA dans le char Leclerc

La prochaine vague de modernisation passera d’ailleurs par la case IA. En effet, l’intelligence artificielle va progressivement se diffuser au sein des chars Leclerc. Objectif ? Améliorer la conduite de tir, c’est-à-dire la capacité de l’engin à faire mouche, en tenant compte de divers paramètres (la vitesse de la cible, sa distance, le calcul balistique, etc.).

Cette nouvelle conduite de tir repose sur PASEO, un viseur panoramique que fabrique Safran Electronics & Defense. « Il est dédié aux véhicules d’infanterie et aux chars d’assaut. Hautement modulable, le PASEO est parfaitement adapté aux calibres 30-155 mm », selon l’entreprise française. Le char Leclerc a un calibre de 120 mm.

Comme le détaille le commandement du combat du futur, ce viseur sera épaulé par « de nouveaux viseurs numériques » qui vont bénéficier à la fois au tireur et au chef de char. Cette évolution, qui mobilisera l’intelligence artificielle, « procurera de meilleures performances d’observation et de détection à l’équipage », ajoute l’armée.

Dans le détail, le viseur PASEO aura quatre grands atouts :

Veille sectorielle : mise en place d’un mode balayage de paysage sur un secteur donné pour permettre une surveillance automatique de secteur. Cela libère le chef de char de cette contrainte au profit de la préparation des ordres ou de l’envoi de compte rendu.

Aide à la détection : les objectifs apparaissent entourés dans le viseur afin d’optimiser la vision de l’opérateur.

Aide à la classification : les objectifs apparaissant entourés de différentes couleurs dans le viseur en fonction de leur catégorie (piétons, véhicules à roues, chars…).

Correction des turbulences atmosphériques : permet de corriger le rendu des images qui pourraient être altérées par les turbulences atmosphériques.

Les évolutions du char Leclerc XLR

Il faudra toutefois attendre avant que les chars Leclerc soient pleinement équipés de PASEO. Le viseur est actuellement en test au sein de la section technique de l’armée de Terre. La livraison est attendue dans les régiments à compter de 2028. C’était également l’échéance donnée en début d’année par la direction générale de l’Armement.

En attendant, les chars ont reçu ou reçoivent d’autres évolutions dans le cadre de leur rénovation XLR.

Cela inclut la radio CONTACT, la vétronique et le système d’information de combat SCORPION pour partager en temps réel la situation tactique avec d’autres véhicules, un brouilleur BARRAGE contre les engins explosifs improvisés, des kits de surprotection ventrale et latérale contre les mines et les roquettes, un tourelleau téléopéré de 7,62 mm.

