Un fan de Skyrim a développé un mod très, très spécial : il remplit le monde ouvert d’excréments. Ne serait-il pas temps de passer à autre chose ?

Quand on se rend sur la page Skyrim disponible sur le portail de Nexus Mods, on tombe sur des centaines et des centaines de mods — ces projets communautaires qui permettent de modifier un jeu vidéo. Dans le lot, il y a à boire et à manger : certains mods améliorent le RPG culte de Bethesda, que ce soit graphiquement ou avec des fonctionnalités inédites, quand d’autres revêtent un intérêt plus discutable. C’est par exemple le cas de « Everyone Poops – Mihail’s Shards of Immersion », mod lancé le 20 mars et repéré par PC Gamer.

« Everyone Poops » se traduit littéralement en : « Tout le monde fait caca ». Et son objectif est vraiment d’inonder le monde ouvert de Skyrim de matières fécales. « Votre monde sera bien plus immersif, mais il sentira aussi très mauvais », plaisante le créateur, prénommé Mihail. Ce dernier a pensé à tout pour rendre ses excréments les plus réalistes possible.

Un caca dans Skyrim // Source : Nexus Mods

Un mod permet de remplir Skyrim de matières fécales

« Vous pouvez trouver des défécations humaines près et à l’intérieur de certaines maisons, forts et caves, ainsi que des excréments luminescents des Falmers [Elfes des Neiges] et des bouses immenses des Géants », peut-on lire dans la description.

Le concept est poussé très loin : les défécations des humains, elfes et autres bêtes virent du « vert au marron », en termes de couleur. En revanche, celles des Falmers brillent en raison des champignons qu’ils mangent — comme dans la vraie vie, la nourriture a une incidence sur la consistance et la couleur des matières fécales. Le diable est dans les détails.

« Tous les excréments, à l’exception de ceux qui sont vieux et auraient perdu de leur fraîcheur, émettent de la chaleur, et on peut entendre des mouches voler autour d’eux. Beaucoup sont évacués dans des seaux, qui sont ensuite jetés dans les bois ou les cours d’eau, tandis que d’autres sont lâchés n’importe où au sol », fait savoir Mihail. Il propose sur sa page plusieurs dizaines de mods, bien plus sérieux. Elle témoigne de sa passion débordante pour le RPG paru en 2011 et ses créations cumulent plus de 27,5 millions de téléchargements.

Ce mod prouve en tout cas une chose : on commence sérieusement à avoir fait le tour de la question concernant Skyrim, et il serait temps que Bethesda propose enfin la suite. Malheureusement, si The Elder Scrolls VI a été annoncé il y a longtemps, on est encore loin de pouvoir y jouer. D’ici là, d’autres mods délirants pourraient encore être proposés.

