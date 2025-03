Lecture Zen Résumer l'article

À 898,99 euros, la Whisker Litter-Robot 4 est très certainement la litière autonettoyante pour chats la plus sophistiquée du marché, avec de nombreux capteurs, une balance intégrée et une application compagnon. Ce produit haut de gamme vaut-il le coup ? Voici notre avis après un mois de test.

Presque un Français sur deux a un chat. L’animal n’a jamais été aussi populaire : il y aurait 16,6 millions de chats domestiques en France en 2024, selon les chiffres de la Facco, la Fédération des fabricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers. Seuls les poissons sont plus nombreux, mais ils nécessitent moins d’attention.

Avoir un chat est une expérience agréable, sauf quand il faut vider sa litière. En dehors de l’expérience olfactive, cette tâche ménagère qui doit être répétée plusieurs fois par semaine n’est jamais agréable. C’est pour cette raison qu’un marché électronique s’est développé ces dernières années : les litières autonettoyantes. L’humain n’a plus rien à faire, à part vider le sac-poubelle quand il arrive à saturation.

Sur le marché des litières autonettoyantes, on trouve de très nombreux produits. Certains se contentent d’un mécanisme roulant pour renverser la litière, d’autres vont beaucoup plus loin, avec un mécanisme bien plus sophistiqué. Whisker, une entreprise américaine fondée en 2000, est la référence sur le haut de gamme. Son Litter-Robbot 4, qui bénéfice d’énormément de publicité sur les réseaux sociaux, est sans doute la litière connectée la plus évoluée du marché. Que vaut-elle ? Numerama a testé son modèle premium à 898,99 euros.

On vous présente Ti-Punch, notre chaton testeur de 4 mois

En février 2025, l’auteur de cet article a accueilli un nouvel habitant dans son appartement : Ti-Punch, un petit chat noir recueilli en Guadeloupe, qui avait alors trois mois. Quelques jours plus tôt, Numerama avait reçu une proposition de Whisker, afin de tester sa nouvelle litière connectée. L’occasion était trop belle : nous avons accepté.

Côté positif, Ti-Punch réutilise le carton géant de la litière pour bronzer. // Source : Numerama

Seulement quelques jours avant l’arrivée de Ti-Punch, nous avons reçu la Litter-Robot 4, dans son coloris noir (qui est très salissant, on aurait dû prendre le blanc). Le produit coûte 898,99 euros sans ses accessoires (tapis, porte pour le chat, marchepieds…) et est livré avec trois sacs-poubelle. Il faut évidemment acheter sa litière séparément.

Premier constat : une litière connectée, particulièrement le modèle Litter-Robot 4 de Whisker, n’est pas adaptée à tous les foyers. Dans notre petit deux pièces parisien, le livreur n’a presque pas réussi à passer la porte. La litière en elle-même, une fois déballée, est absolument colossale. Le produit se destine principalement aux personnes qui ont un garage, une très grande salle de bain ou un couloir large. Dans un appartement, une litière connectée prend trop de place pour ne pas sacrifier de l’espace. Notre salle de bain a perdu un tiers de son espace disponible au sol, alors qu’elle était déjà très petite.

Le Litter-Robot 4 est plus grand qu’une machine à laver. // Source : Numerama

Ensuite, la litière se raccorde au courant (il faut donc une prise, ce qui n’est pas toujours le cas dans les grands espaces éloignés du salon). Sa configuration nécessite l’installation d’une application mobile qui, à notre grande surprise, dispose d’un immense bug de configuration. Il y a probablement un souci de fuseau horaire, puisque le robot, une fois configuré, met systématiquement 24 heures à apparaître dans le logiciel. Il n’y a rien à faire pour solutionner le bug, que de nombreux internautes disent constater. En attendant, le Litter-Robot 4 peut fonctionner grâce à ses boutons. On peut déclencher un cycle de nettoyage manuellement.

L’interface de la page d’accueil de l’application Whisker, avec l’historique du robot. // Source : Numerama

24 heures plus tard, la Litter-Robot 4 est effectivement apparue dans l’application. L’occasion de faire le tour du logiciel qui, pour le coup, est très bien conçu. La première section met en avant le robot (état de la litière, remplissage du sac-poubelle, activité récente et réglages), la seconde donne des informations sur son chat (ou ses chats, la Litter-Robot 4 peut en accueillir plusieurs), comme son poids ou le nombre de passages par jour. On reçoit une notification à chaque fois que le chat passe à la litière ou quand le bac est plein, et on peut activer plusieurs gadgets comme une lumière pour éclairer la litière la nuit.

Chaque animal a son profil, avec des moyennes sur ses passages et sa prise de poids. // Source : Captures Numerama

Comment fonctionne un nettoyage automatique ?

Depuis l’application, on peut choisir le temps d’auto-nettoyage. Quand le chat quitte la litière, la machine se déclenche.

Le cycle, qui dure à peine plus d’une minute, voit le robot tourner comme une machine à laver. La litière tombe d’abord dans un grillage fin, puis les déchets tombent dans le sac-poubelle. Le robot tourne ensuite dans l’autre sens, pour faire revenir la litière.

Mon chat a très vite compris le fonctionnement, mais continue de vouloir piéger la machine

900 euros pour une machine qui tourne ? La Litter-Robot 4 se différencie de ses concurrents, qui coûtent généralement autour de 400-600 euros, grâce à ses capteurs. Dans le passé, des litières auto-nettoyantes ont provoqué des accidents importants, à cause de chats coincés. Tout le mécanisme imaginé par Whisker est conçu pour les protéger : la machine s’arrête instantanément, en moins d’une seconde, dès que le chat tend sa tête.

Plusieurs capteurs laser, dans l’appareil, identifient immédiatement la présence de l’animal (c’est une des raisons qui expliquent son prix). Il y a aussi un code couleur : bleu veut dire que la machine est en veille, rouge signifie que l’animal est à l’intérieur ou vient de passer, et qu’un cycle va démarrer. Il n’y a rien à dire sur cet aspect : la détection fonctionne bien.

Quand Ti-Punch entre dans le robot, le cycle s’arrête. Il l’agresse à chaque fois pendant 5 minutes. // Source : Numerama

Quand notre chaton a découvert la machine, il a immédiatement compris qu’il s’agissait de ses toilettes. Le site de Whisker indique que certains animaux peinent à comprendre, mais ça n’a pas été le cas de Ti-Punch. Notre chaton n’a pas traîné à faire ses premiers besoins… mais il ne savait pas encore que la machine allait bouger toute seule.

Au premier cycle du Litter-Robot 4, Ti-Punch a d’abord eu peur. Il s’est caché, puis s’est approché lentement pour la voir tourner. Assez rapidement, ce mécanisme a commencé à l’obséder. Un mois après l’installation du Litter-Robot 4, il s’amuse encore à attendre le début du cycle… et attaque la machine. Il entre à l’intérieur et gratte pendant dix minutes, dans l’espoir de faire réapparaître la litière cachée. Il lui arrive aussi d’accéder au sac-poubelle, mais il ne va heureusement jamais dedans. Dans tous les cas, la machine est conçue pour ne pas démarrer tant qu’il est à l’intérieur.

Globalement, le fonctionnement du Litter-Robot 4 est très satisfaisant. Les odeurs sont bien masquées, les cycles automatiques fonctionnent bien et le réservoir est à vider environ toutes les deux semaines, voire plus si on ne craint pas l’accumulation. Le bac masque parfaitement les odeurs, avec de bonnes indications dans l’application.

Le sac est immense. Ici : son remplissage après deux semaines. // Source : Numerama

Autre idée chouette : Whisker cache une balance dans la litière. Elle n’est pas très précise (entre deux passages, Ti-Punch passe parfois de 1,8 kg à 2,2 kg), mais permet d’avoir une estimation globale et d’observer des tendances. Dommage de ne pas mesurer le poids des excréments : on imagine que ça aurait été possible.

Quelques manques regrettables, surtout à ce prix

En plus de cette balance imprécise, le Litter-Robot 4 dispose de petits défauts. Il lui arrive parfois de ne pas capter tous les déchets, puisque l’urine du chat est parfois trop collante pour faire tomber un morceau de litière. Il s’agit généralement de petits morceaux, mais il faut repasser derrière pour les faire tomber au milieu, et attendre le prochain cycle.

Dans de rares cas, des déchets restent collés. Ils ne sont pas nettoyés. // Source : Numerama

Autre regret : la machine est incapable de détecter un passage pendant un cycle. Il arrive assez souvent à notre chaton-testeur d’aller faire ses besoins en plein milieu d’un cycle (qui s’interrompt donc) et de repartir. Le Litter-Robot 4, malgré ses nombreux capteurs, n’a pas l’intelligence d’initier un nouveau cycle. Il termine juste l’ancien. C’est dommage, sans être toutefois critique.

Le verdict 8/10 Whisker Litter-Robot 4 Litter-Robot 4 Voir la fiche 899 € sur Amazon On a aimé Un design haut de gamme

Fonctionne bien (odeurs, nettoyages…)

Le bac est immense

Plein de capteurs rassurants On a moins aimé Le robot est immense

Le prix est très élevé

Quelques bugs Les propriétaires de chats ne peuvent qu’apprécier le Litter-Robot 4, qui est indéniablement un produit haut de gamme très bien pensé. Cette litière autonettoyante et connectée fonctionne très bien, dissimule la grande majorité des odeurs et dispose d’une application bien conçue, avec plein d’informations importantes et une interface simple. La sécurité est également à l’honneur : on sent que le produit a été bien été testé avant d’être commercialisé.



Le Litter-Robot 4 a deux problèmes : sa taille et son prix. Il n’y a rien de surprenant dans sa conception américaine, ce produit est absolument immense et pensé pour les garages, pas pour les appartements des villes françaises. On ne vous le recommande vraiment pas si vous avez peu d’espace : autant prendre une solution milieu de gamme et moins encombrante. À 900 euros, le Litter-Robot 4 ne peut pas se permettre d’avoir des défauts. Si ce prix devrait s’amortir au fil des années, on ne peut que regretter certains bugs et certains oublis (non-détection des passages entre deux cycles). On le recommande malgré tout aux personnes qui ont de la place et beaucoup de budget, mais pas forcément aux autres. Le confort de ne pas vider la litière est évident, mais il ne mérite pas forcément de sacrifier beaucoup d’espace et autant d’argent.

