Plusieurs utilisateurs d’un Google Chromecast se plaignent d’erreurs qui les empêchent d’envoyer du contenu sur leurs téléviseurs. Google vient de déployer un correctif logiciel pour réparer sa clé HDMI.

En 2025, Google a abandonné le Chromecast. La marque l’a remplacée par le Google TV Streamer 4K, une box plus complète avec une interface dédiée. La plus célèbre des clés HDMI ne sera plus renouvelée, même si les produits déjà vendus continueront de marché.

Le 9 mars 2025, plusieurs propriétaires de Chromecast ont eu une drôle de surprise en tentant de « caster » un film ou une série sur leur téléviseur. Un message d’erreur indiquait que leur appareil était « non fiable », sans possibilité de le contourner. Pire : une réinitialisation du Chromecast le bloquait totalement.

Google déploie une mise à jour pour réparer les Chromecast

Google a reconnu le problème très rapidement, indiquant aux utilisateurs qu’il valait mieux être patient et ne rien tenter, au risque d’aggraver la situation. La marque s’est excusée auprès de ses utilisateurs par mail, en promettant qu’une solution arriveraient rapidement.

Le 14 mars 2025, Google a déployé une mise à jour logicielle de ses Chromecast de seconde génération et Chromecast Audio (ses deux appareils concernés par le bug). Il suffit d’être connecté au Wi-Fi pour que la mise à jour se déclenche totalement. Google indique sur une page de support que la mise à jour sera déployée partout dans les prochains jours.

Malheureusement, les personnes qui ont réinitialisé leur Chromecast n’ont pas encore de solution. Google dit travailler sur un autre type de correctif pour résoudre le problème le plus vite possible.

Que s’est-il passé avec le Chromecast ?

Comment expliquer un bug d’une semaine, qui a briqué plusieurs milliers d’appareils ? Google ne le dit pas, mais des utilisateurs de Reddit ont peut-être trouvé la réponse. Le certificat réseau du Chromecast expirait le 9 mars à 16h44, et les ingénieurs de Google n’auraient pas anticipé ce problème. Bref, une erreur toute bête a probablement pénalisé des millions de personnes. Une simple mise à jour du certificat suffit à réparer les appareils.

