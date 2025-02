Lecture Zen Résumer l'article

Illustre accessoire au succès immense, le Chromecast vient de tirer sa révérence une bonne fois pour toute. Google ne le vend plus dans sa boutique officielle.

Cette fois, c’est bel et bien la fin pour le Chromecast, illustre produit de Google qui aura vécu de 2013 à 2025, connu un immense succès et observé plusieurs générations plus ou moins pertinentes. Comme le souligne 9to5Google dans un article publié le 21 février, le dongle HDMI de la multinationale n’est plus disponible dans la boutique officielle, que ce soit en version HD (40 €) ou 4K (70 €).

La fin du Chromecast avait été actée en août dernier. Toutefois, à l’époque, Google maintenait sa commercialisation jusqu’à épuisement des stocks. Ce temps est arrivé, y compris pour la version française du shop officiel. Aujourd’hui, pour mettre la main sur un Chromecast, il va falloir fouiller les rayons des revendeurs.

Le Chromecast avec Google TV // Source : Google

Le Chromecast de Google n’est plus commercialisé

Pourquoi en terminer avec un produit aussi populaire que le Chromecast, qui a fini par gagner une télécommande et une vraie interface avec des applications pour devenir plus complet et ne plus être un simple relais du smartphone ? Google avait confié à Numerama que ce format n’était plus d’actualité. Le Chromecast est aujourd’hui remplacé par le Google TV Streamer (4K), un boîtier à 119 €, comparable à l’Apple TV. Il offre encore plus de fonctionnalités, en dépit d’une expérience globalement décevante.

Attention, en théorie, l’abandon commercial du Chromecast ne signifie pas la fin du suivi des mises à jour. Le petit appareil devrait encore rendre des services aux utilisatrices et aux utilisateurs. Pour preuve, il y a quelques mois, le chef produit a promis l’arrivée d’une mise à jour majeure pour le Chromecast avec Google TV, avec Android 14.

Le Chromecast avec Google TV (4K) et le Chromecast avec Google TV (HD) sont respectivement sortis sous Android 10 et Android 12 — la version 4K est passée à Android 12. Et quand bien même les deux appareils ne seraient plus mis à jour par Google (ce qui devrait finir par arriver), ils continueront de fonctionner encore longtemps. Bref, les fans du Chromecast n’ont rien à craindre à l’heure actuelle, et Google ne les oblige pas à passer au Google TV Streamer (4K).

