Lecture Zen Résumer l'article

Le directeur général d’OpenAI Sam Altman a annoncé avoir conçu un nouveau modèle performant en écriture créative. De quoi faire rédiger de la littérature par l’IA ?

Dans un tweet publié ce 11 mars sur X, le directeur général d’OpenAI Sam Altman a fait état d’une nouvelle avancée de l’entreprise. Il déclare qu’OpenAI a entraîné un nouveau modèle « doué pour l’écriture créative ».

Un modèle façon ChatGPT doué en écriture

Sam Altman explique ne pas savoir quand ni comment est-ce que ce nouveau modèle sera publié. Mais selon ses dires, « c’est la première fois que j’ai été vraiment frappé par quelque chose écrit par l’IA ». Pour le prouver, il a publié un texte généré par l’IA, alors qu’il lui avait demandé d’« écrire une nouvelle littéraire métafictionnelle sur l’IA et le deuil. » L’IA en question a répondu avec un texte de quelques paragraphes.

ChatGPT peut-il vraiment devenir écrivain ? // Source : Claire Braikeh pour Numerama

Comme l’explique TechCrunch, OpenAI n’a pour le moment pas beaucoup exploré l’écriture de fiction en tant qu’usage de ses chatbots : « l’entreprise s’est principalement concentrée sur les défis posés par des domaines plus rigides et prévisibles comme les mathématiques et la programmation ».

Les IA vont-elles remplacer les écrivains ?

Cela a pourtant été l’une des premières inquiétudes autour de ChatGPT : avec la facilité et la créativité (apparente) avec laquelle le chatbot peut rédiger, on pouvait se demander si les auteurs étaient menacés. Deux ans plus tard, la question se pose toujours.

ChatGPT pourra-t-il nous remplacer ? // Source : Christelle Lebailly

Pourtant, des auteurs reconnaissent utiliser ChatGPT. C’est le cas de Mo Yan, prix Noble de littérature en 2012 : il a reconnu avoir utilisé l’outil pour surpasser le syndrome de la page blanche. Même chose pour la vainqueuse du prix littéraire Akutagawa : l’autrice japonaise Rie Kudana avait déclaré qu’environ 5 % de son livre avait été rédigé par ChatGPT.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !