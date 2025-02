Lecture Zen Résumer l'article

L’application Talking Heads sur Apple Vision Pro utilise l’intelligence artificielle pour ressuciter des célébrités décédées en 3D. On peut même discuter avec Steve Jobs.

Ce 24 février, Steve Jobs aurait eu 70 ans. Pour lui rendre hommage, la société Beautiful Things a publié un modèle 3D pour discuter avec lui dans l’Apple Vision Pro. Elle édite en effet l’application Talkings Heads, où l’on peut converser avec des célébrités mortes façon ChatGPT, avec en face de soi des têtes en 3D.

Discuter avec Steve Jobs comme s’il était à côté

Talking Heads est une application gratuite pour le Vision Pro. Elle est toujours en bêta, mais supporte les dernières versions de visionOS. Il y a néanmoins une restriction imporante : elle n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Mais on peut contourner avec un compte américain.

L’application Talking Heads permet de discuter avec des personnalités décédées // Source : Talking Heads

Talking Heads permet d’afficher des modèles 3D de visages de célébrités décédées. Des visages modélisés à la main par des artistes et animés dans Reality Composer Pro, l’application de 3D d’Apple.

Darwin, Bonaparte ou Lincoln : c’est au choix // Source : Talking Heads

Ces modèles sont animés par la voix et on peut discuter avec elles grâce à l’intelligence artificielle. Une sorte de chatbot alimenté par les pensées de ces notoires nous répond en simulant leurs réponses. Le tout avec une voix a priori similaire (pour certaines personnalités, on ne possède aucun enregistrement vocal). Pour le moment, cette IA fonctionne uniquement en anglais. Par exemple avec Steve Jobs, la reproduction de la voix est plutôt fidèle. On ne peut pas en dire autant des mouvements du visage, en particulier de la bouche.

Interagir avec des morts ? L’application Talking Heads y pense

Parmi les célébrités disponibles, il y a Abraham Lincoln, Charles Darwin, Napoléon Bonaparte, Albert Einsein, Gandhi, Leonardo DaVinci ou encore Thomas Edison. Steve Jobs est disponible mais uniquement en version TestFlight pour le moment. D’autres personnalités sont à venir comme Marie Curie, Aristote, Cléopâtre ou encore Amelia Earhart.

https://twitter.com/justinryanio/status/1894254193776759221?s=46

Talking Heads mise sur l’apprentissage, par exemple en apprenant les mathématiques avec Einstein, la philosophie avec Aristote ou l’Histoire avec Napoléon. Il est même possible de créer des débats entre ces célébrités autour d’une table ronde virtuelle. Interrogé par Neowin, son créateur Matthew Hoerl explique que « Talking Heads est une exploration de la résurrection numérique à l’ère de l’agentivité. Alors que nos corps bioligiques se dégradent, notre essence numérique peut être facilement capturée de manière authentique et remixée. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+