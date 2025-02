Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft s’apprêterait à intégrer GPT-4.5 dans ses serveurs : le modèle d’OpenAI pourrait arriver dès la semaine prochaine. Des rumeurs disent également que GPT-5 arriverait très bientôt sur les applications de Microsoft.

OpenAI en dit de plus en plus sur les prochaines versions de GPT : la semaine dernière, l’entreprise confirmait l’arrivée prochaine de GPT-4.5 et de GPT-5. Ce 20 février, The Verge révèle que Microsoft travaille déjà à leur intégration, selon une source proche du dossier. De quoi en profiter dans peu de temps dans les applications Microsoft, via Copilot.

Microsoft améliore ses serveurs pour GPT-4.5 et GPT-5

Le nerf de la guerre de l’IA, ce sont les serveurs qui alimentent les IA et Microsoft l’a bien compris. Le journaliste de The Verge Tom Warren écrit que les ingénieurs de Microsoft préparent les serveurs de l’entreprise pour qu’ils accueillent GPT-4.5 et GPT-5. Deux modèles qui seront naturellement plus puissants que les précédents.

Si Sam Altman, directeur général d’OpenAI, sous-entendait un lancement de GPT-4.5 dans quelques semaines, Tom Warren pense que Microsoft hébergerait ce LLM dès la semaine prochaine. Ce ne serait pas la première fois que Microsoft dispose du dernier modèle d’OpenAI en avant-première. En janvier 2023, Microsoft présentait Bing Chat, devenu Copilot, avec un GPT-3.5 qui n’était même pas encore accessible sur ChatGPT. Même chose en mars de la même année : Microsoft présentait GPT-4 avant qu’OpenAI ne l’ait dévoilé. C’est normal : la firme a investi des milliards de dollars dans OpenAI et en profite.

Sam Altman, directeur d’OpenAI, et Satya Nadella, directeur de Microsoft. // Source : Microsoft

Selon The Verge, GPT-5 arriverait d’ici à la fin du mois de mai. Ce qui serait logique par rapport aux promesses faites par Sam Altman, qui indiquait une sortie dans quelques mois. Une date de sortie tout à fait logique : depuis quelques années, Microsoft organise fin mai sa conférence Build. Cette année, ce sera du 19 au 22 mai, soit en même temps que la Google I/O (qui aura lieu les 20 et 21 mai). Un événement principalement à destination des développeurs, mais qui devient aussi l’occasion de faire des annonces autour de l’intelligence artificielle générative. Il est même possible que Sam Altman monte sur scène, comme ça avait été le cas l’année dernière pour le lancement de GPT-4o.

La nouvelle interface web de Copilot. // Source : Numerama

L’objectif pour Microsoft à terme, c’est d’intégrer GPT-5 dans ses services, notamment Azure (pour mettre à disposition le modèle pour les développeurs, tout en baissant les coûts), mais aussi et surtout Copilot. Malgré les annonces d’intégration du chatbot, ce dernier ne séduit pas assez, à cause d’un manque d’utilité dans Windows 11 notamment. Face à cela, Microsoft a entrepris de grands travaux avec une refonte en octobre dernier. Depuis le mois dernier, on peut d’ailleurs utiliser le bouton « Raisonner » sur Copilot, comme dans ChatGPT.

Deux modèles pour l’avenir

On connaît GPT-4.5 sous le nom de code Orion : il s’agira du dernier modèle d’OpenAI ne s’appuyant pas sur une chaîne de pensée (sans réelle capacité de raisonnement). L’entreprise laisse entendre que cette version sera beaucoup plus puissante que GPT-4.

Mais, OpenAI est essentiellement tournée vers GPT-5, qui engendrera logiquement plus de changement. C’est le modèle le plus attendu dans l’industrie, qui devrait remplacer tous les modèles conçus par OpenAI. Il s’agira du premier LLM capable de solliciter le bon système automatiquement. GPT-5 pourra également faire appel au modèle o3, le plus puissant jamais conçu. Ainsi, GPT-5 sera gratuit, mais limité pour ceux qui ne sont pas abonnés à ChatGPT. Autrement dit, il n’y aura bientôt plus de sélecteur de modèle dans ChatGPT.

Les modèles o3-mini sont disponibles sur ChatGPT // Source : Numerama

Il n’empêche que derrière les effets d’annonce, OpenAI prend du retard : le journaliste Tom Warren écrivait qu’initialement, GPT-4.5 aurait dû être lancé en octobre. OpenAI semble avoir changé de priorités : finies les petites présentations du mois de décembre, l’entreprise se concentre sur ses LLM principaux.

