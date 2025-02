Lecture Zen Résumer l'article

La dernière mise à jour de WinRAR apporte plusieurs modifications, dont une option très accessoire.

Pas moins de dix-huit changements listés dans le dernier patch note de WinRAR, qui vient de passer en version 7.10. Pourtant, c’est bel et bien sur l’évolution sans doute la moins importante pour la fonctionnalité du célèbre logiciel de compression de données que l’éditeur a choisi de mettre l’accent : l’arrivée du mode sombre (dark mode).

« Le moment que vous attendiez tous est arrivé ! WinRAR 7.10 avec le mode sombre ! », a ainsi écrit sur X (ex-Twitter) l’éditeur du programme le 17 février. Dans les paramètres d’interface (settings), une option appelée « color mode » vous permet de choisir entre un affichage clair, un affichage sombre et un affichage basé sur les réglages de Windows.

Ce faisant, WinRAR rejoint la longue liste des applications et des services qui intègrent aussi un mode sombre (parfois aussi appelé mode nuit). On peut notamment citer YouTube, Google Agenda ou Facebook. Ce mode est présenté comme bénéfique à la fois pour l’autonomie des appareils (l’écran est moins lumineux) et pour les yeux (plus reposant).

Bah c’est WinRAR en noir, quoi. // Source : Capture d’écran

Fin du support de Windows Vista, gains de performance

Au-delà de cette évolution esthétique, que d’aucuns jugeront anecdotique, WinRAR 7.10 marque aussi une rupture avec Windows Vista (O.S. sorti en 2007) et les systèmes 32 bits. Ceux-ci ne sont plus supportés et il convient désormais de privilégier au moins Windows 7 (qui est aussi obsolète) et les systèmes 64 bits.

On note également des améliorations de performance dans des phases de compression et d’extraction d’archives ainsi que des gains dans la vitesse d’exécution grâce à un algorithme de compression pouvant exploiter bien plus de processeurs logiques. On relève par ailleurs une série de corrections de bugs.

WinRAR est unaussi une source de mèmes. // Source : Winrar

Parmi les programmes de compression et de décompression de données, WinRAR est sans aucun doute l’un des plus connus — aussi en raison des mèmes dont il fait l’objet, puisque la rumeur dit que jamais personne n’a acheté une licence et que tout le monde reste avec la version d’essai du produit — avec WinZIP ou 7-ZIP.

WinRAR est toutefois confronté à un défi : Microsoft a depuis 2023 fait en sorte que son système d’exploitation le plus récent, Windows 11, soit en capacité de gérer les fichiers compressés rar, mais aussi 7-zip, gz et tar. Ce faisant, cela rend bien moins nécessaire l’emploi d’un logiciel dédié, sauf en cas de format de compression plus rare.

