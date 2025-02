Lecture Zen Résumer l'article

La NBA a intégré une nouvelle fonctionnalité dans son application officielle, réservée aux propriétaires d’un casque Apple Vision Pro. Elle fait apparaître, sous les yeux, une reproduction en 3D d’un match en direct.

Casque de réalité mixte haut de gamme, l’Apple Vision Pro se définit comme un « ordinateur spatial », susceptible de révolutionner notre manière de travailler, mais aussi de consommer du contenu. Si vous avez suivi l’actualité du produit, peut-être êtes-vous tombé sur une vidéo où une course de Formule 1 prenait vie dans un salon. Cette démonstration n’était hélas pas officielle, mais il existe désormais une fonctionnalité similaire pour les fans de NBA.

Comme l’indique The Verge dans un article publié le 15 février, l’application NBA intègre la possibilité, pour les abonnés au League Pass, de regarder certains matchs en direct au format Tabletop. Concrètement, il permet de faire apparaître le match en 3D devant soi, grâce à la magie de la réalité augmentée. « La vue Tabletop NBA du Vision Pro est la chose la plus cool que je n’ai jamais vue », témoigne un utilisateur enjoué sur Threads.

https://twitter.com/IanPanchevre/status/1889515449622175926

La NBA, comme vous ne l’avez jamais vue

Tout n’est pas encore parfait dans cette fonctionnalité. Par exemple, les joueurs se ressemblent tous et ne sont pas modélisés à leur effigie. On les distingue grâce à leur maillot, qui affiche leur nom et leur numéro. Les développeurs ont aussi pensé à afficher leur nom quand ils ont la balle entre les mains. Ces avatars virtuels imitent les mouvements des joueurs tels qu’ils apparaîtraient sur un écran normal, il y a juste un degré d’immersion en plus, avec une meilleure vue sur l’ensemble du court (là où la réalisation pour la télévision impose des plans). Il est possible de laisser le match à la télé en même temps, mais il faut synchroniser le son pour les commentaires (Tabletop a 0,5 seconde de retard). Et, bien sûr, vous pouvez afficher l’écran des statistiques à côté.

Un match NBA en réalité augmentée sur l’Apple Vision Pro // Source : Capture X (ex-Twitter)

Les premiers retours sont assez enthousiastes, y compris de la part de The Verge, qui a pu tester cette nouveauté. « Tabletop est étonnamment peaufiné pour une fonctionnalité en alpha », souligne le média. Il faut dire que les images donnent envie et prouvent que l’Apple Vision Pro est bel et bien capable d’offrir des nouvelles manières de profiter de ses passions. Les matchs de foot, en plein cœur du stade, nous avait également bluffés. Il faut que ces usages se multiplient pour permettre au segment de décoller véritablement. Tabletop est réservé, pour l’heure, à une poignée de matchs en direct, mais la NBA entend le proposer pour toute la saison prochaine sur le League Pass.

Le Vision Pro, de retour au centre d’Apple cette semaine ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui est toujours bien informé, Apple pourrait redonner de l’élan à son casque avec l’intégration d’Apple Intelligence, une nouvelle application dédiée aux contenus spatiaux et un mode invité repensé (plus simple à utiliser) dès cette semaine. Cette grosse mise à jour, visionOS 2.4, serait attendue pour le mois d’avril, avec une bêta lancée dans les prochains jours. Enfin un regain d’élan pour le produit ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+