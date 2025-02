Lecture Zen Résumer l'article

La Commission européenne a annoncé ce 5 février ouvrir une enquête sur Shein. Elle suspecte le géant chinois de l’e-commerce de ne pas suffisamment lutter contre les produits de contrefaçon et de ne pas toujours se conformer aux normes européennes

Connu pour ses produits de qualité moyenne à des prix dérisoires, Shein, le géant chinois du commerce en ligne, est dans le collimateur de la Commission européenne.

L’institution a annoncé le 5 février dans un communiqué de presse des mesures pour lutter contre les produits illégaux et/ou non conformes aux normes européennes sur les boutiques étrangères. Elle vise implicitement Shein ou encore Temu, qui rencontrent un grand succès sur les réseaux sociaux, notamment grâce à leurs opérations de communication. Elle annonce ouvrir une enquête sur les pratiques de Shein.

Shein viole-t-il les règles de l’Union européenne ?

La Commission européenne avait interrogé Shein en juin dernier sur la vente de produits illégaux sur sa plateforme d’e-commerce, comme l’a rappelé France Info. Les réponses n’ont visiblement pas contenté la Commission européenne. Quelques mois plus tard, elle a notifié l’entreprise qu’elle ouvrait une enquête coordonnée avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) des autorités nationales. La Commission souhaite aussi en savoir plus sur les pratiques commerciales de Shein et constater si la boutique utilise des clauses contractuelles abusives, des indications de prix trompeuses ou des pratiques marketing mensongères.

Les articles également consultés sur le site de Shein. // Source : Capture d’écran Shein

Un porte-parole de Shein a réagi à cette annonce, en se voulant rassurant : « Shein salue les efforts qui renforcent la confiance et la sécurité des consommateurs lorsqu’ils font des achats en ligne ». Shein compte donc collaborer avec la Commission et les États membres.

Si des violations du droit européen sont constatées, Shein pourrait se voir infliger de lourdes amendes par les différents régulateurs nationaux (la DGCCRF en France).

L’autre problème : des produits de mauvaise qualité envoyés par milliards

La Commission européenne vise un autre phénomène lié en partie à Shein : les colis de faible valeur. En 2024, ce seraient 4,6 milliards de colis avec une valeur de moins de 150 euros qui seraient entrés sur le marché. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2023, et triplé en comparaison à 2022. Pour la Commission, « bon nombre de ces produits se sont révélés non conformes à la législation européenne ». Elle parle même d’une augmentation de « produits nocifs entrants dans l’UE. »

L’interface de Shein // Source : Numerama

En plus de l’intérêt sanitaire de bannir ces produits, l’UE veut rétablir une concurrence loyale par rapport aux vendeurs européens. Elle y voit aussi de quoi lutter contre l’empreinte carbone de ces produits de faible qualité. Dans son communiqué de presse, la Commission appelle à l’union des États membres dans leurs mesures. Elle avait aussi lancé une enquête similaire contre Temu en novembre 2024, dont on ne connaît pas encore l’issue. Cet autre e-commerçant avait déjà fait l’objet de plaintes d’associations de consommateurs.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+