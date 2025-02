Après deux semaines de précommande, le Samsung Galaxy S25 est enfin disponible à la vente. Il est possible de faire baisser significativement son prix en le prenant chez un opérateur. On vous explique pourquoi et comment faire.

Les nouveaux smartphones haut de gamme de l’année 2025 de Samsung sont enfin disponibles à la vente. Les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra arrivent en France avec des prix débutants à 902 euros et pouvant aller jusqu’à 1472 euros.

Des tarifs élevés, mais qui peuvent être adoucis en le ou les prenant chez un opérateur comme SFR. Pendant les prochains jours, SFR propose en effet une série de remises immédiates et différées, en plus d’un bonus de reprise de votre ancien smartphone, en les associant à un forfait 5G avec un engagement de 24 mois.

Il est possible d’adoucir considérablement le prix des Samsung Galaxy S25 chez SFR en les associant à un forfait 5G.

Dans le détail, voici comment il est possible de faire baisser le prix des Samsung Galaxy S25 chez SFR.

Le Samsung Galaxy S25 (version 256 Go) est ainsi à 149 euros seulement (+8 euros par mois) en l’associant à un forfait 5G 350 Go avec un engagement de 24 mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais ;

Le Samsung Galaxy S25+ est à 349 euros seulement (+8 euros par mois) en l’associant à un forfait 250 Go avec un engagement de 24 mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais ;

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est à 599 euros seulement (+8 euros par mois) en l’associant à un forfait 250 Go avec un engagement de 24 mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais.

Pour arriver à des tarifs aussi bas, la boutique de SFR propose une offre de remboursement différée (ODR) de 80 euros sur les derniers smartphones de Samsung. Par ailleurs, SFR propose un bonus de reprise de votre ancien smartphone de 100 ou 150 euros pour adoucir encore plus la facture.

Quoi de neuf sur les Samsung Galaxy S25 ?

La rédaction de Numerama l’a très bien résumé dans son test du Samsung Galaxy S25 Ultra : en 2025, Samsung a essentiellement cherché à améliorer le Galaxy S24 en introduisant des petites nouveautés pour rendre le smartphone encore plus pratique et intelligent.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sur les trois Samsung Galaxy S25, cela se traduit par une nouvelle surcouche, la One UI 7. Samsung a revu de fond en comble le design et les couleurs de son interface pour la rendre plus moderne. On apprécie particulièrement l’arrivée d’une nouvelle barre de navigation « Now Bar », en bas de l’écran. Un peu à la façon de Dynamic Island de l’iPhone, il s’agit d’une bulle contextuelle, embarquant diverses commandes et informations, qui apparaît en fonction de l’usage que l’on fait de son smartphone : quand on passe de la musique, quand on utilise le GPS ou lorsqu’un minuteur est en cours.

La nouvelle barre de navigation « Now Bar » sur le Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Nino Barbey pour Numerama

Cette année, Samsung a encore renforcé les fonctionnalités IA de son smartphone. Les Galaxy S25 embarquent tous une version améliorée de Gemini, l’assistant de Google que l’on peut appeler à tout moment en appuyant sur un bouton latéral des smartphones. La promesse de cet assistant intelligent est alléchante : pouvoir lui donner des instructions qui nécessitent de faire plusieurs choses simultanément. Concrètement, une demande comme : « trouve un restaurant italien à Paris qui fait des lasagnes et qui est ouvert le lundi soir et envoie l’adresse à mes parents » est désormais possible sur le Galaxy S25.

Le dos du Samsung Galaxy S25 Ultra. // Source : Frandroid

Enfin, côté design et performances, Samsung s’est contenté de légères évolutions : puce plus puissante (Snapdragon 8 Elite), quantité de RAM augmentée (12 Go, contre 8 l’année dernière), design affiné et appareils photos toujours excellents de jour comme de nuit.

Quels sont les avantages d’acheter les Galaxy S25 dans la boutique en ligne de SFR ?

Pour adoucir le prix des Galaxy S25 de Samsung, le mieux est encore de les associer à un forfait 5G de SFR. Depuis quelques jours maintenant, SFR ne propose plus que des forfaits 5G au sein de son catalogue. L’opérateur est également le meilleur fournisseur de connexions Internet Mobile de l’année 2024 selon le Baromètre nPerf.

L’opérateur vous permet même d’étaler leur paiement sur plusieurs mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais. Ce forfait 5G ouvre de nombreux avantages aux clients de SFR, nommés « Les Plus Smartphone » :

la possibilité de se faire aider lors de la première configuration du téléphone par un conseiller SFR en boutique ;

la possibilité de se faire prêter gratuitement un nouveau smartphone en cas de panne, perte, casse ou vol de votre Galaxy S25.

En associant les trois smartphones à un forfait 5G 350 Go de SFR (39,99 €/mois avec engagement 24 mois), voici les prix auxquels ils passent :

Samsung Galaxy S25 :

149 € + 8 €/mois pendant 24 mois ;

en l’associant au forfait 5G 350 Go à 39,99 €/mois (ou 31,99 €/mois si vous êtes déjà client box chez SFR) ;

grâce à une offre de remboursement différée de 80 euros ;

et 150 € de remise immédiate.

Samsung Galaxy S25+ :

349 euros + 8 €/mois pendant 24 mois ;

en l’associant au forfait 5G 350 Go à 39,99 €/mois (ou 31,99 €/mois si vous êtes déjà client box chez SFR) ;

grâce à une offre de remboursement différée de 80 euros ;

et 230 € de remise immédiate.

Samsung Galaxy S25 Ultra :

599 euros + 8 €/mois pendant 24 mois ;

en l’associant au forfait 5G 350 Go à 39,99 €/mois (ou 31,99 €/mois si vous êtes déjà client box chez SFR) ;

grâce à une offre de remboursement différée de 80 euros ;

et 130 € de remise immédiate.

Ces offres sont valables jusqu’au 10 février 2025 inclus. Comme indiqué dans le détail des offres, il est possible de faire baisser le prix mensuel du forfait 5G 350 Go de 8 euros par mois si vous êtes déjà client d’une offre internet fixe chez SFR. Un bon moyen pour SFR de récompenser la fidélité de ses clients.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+