Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Idéal si vous transportez votre PC portable partout, ce modèle IdeaPad Slim 5 de Lenovo IdeaPad est un bon laptop. Léger et performant, il vaut clairement le coup à moins de 450 €.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

C’est quoi, cette promotion sur ce laptop Lenovo ?

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est vendu 559 € à sa sortie en septembre 2024. Il est trouvable pour la fin des soldes au prix de 429,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce PC portable ?

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 est un laptop aux dimensions de 312 × 221 × 17,9 mm pour un poids plume de 1,46 kg. Son design fin et compact est donc taillé pour le transport et son look minimaliste n’est pas sans rappeler les MacBook. L’ordinateur portable de Lenovo est un modèle principalement pour de la bureautique et se destine aux étudiantes, aux étudiants et aux personnes en déplacement ou en télétravail.

Il embarque une dalle IPS de 14 pouces à la résolution de 1920 × 1200 pixels. Bien qu’il embarque une technologie anti-reflet, sa luminosité limitée à 300 nits ne le destine pas spécialement à une utilisation en extérieur, surtout en plein soleil. La visibilité reste cela dit très correcte en intérieur. Si vous comptez l’utiliser pour regarder du contenu, l’écran offre un bon contraste pour apprécier quelques épisodes d’une série pendant la pause du midi. Les deux haut-parleurs s’accompagnent d’une prise combo casque/microphone (3.5 mm).

Pour aller plus loin Meilleurs PC portables : quel laptop choisir en 2025 ?

Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 // Source : Lenovo

À ce prix, ce laptop est-il une bonne affaire ?

À moins de 430 €, l’IdeaPad Slim 5 est une très bonne affaire, si vous avez besoin d’un PC portable pour la bureautique. Le laptop de Lenovo est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7730U avec 8 cœurs, cadencé à 4,5 GHz, couplé à 8 Go de RAM DDR4-3200 et un SSD de 512 Go. Il assure ainsi des performances suffisantes pour le multitâche et l’ensemble des tâches bureautiques. Le clavier offre quant à lui une frappe agréable, sans faire trop de bruit. La grande qualité de ce modèle est sa connectique fournie, avec deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI 1.4b, et un lecteur de carte microSD.

Son autonomie est d’environ 12 h d’utilisation, soit une bonne journée de travail. Enfin, notez qu’aucun système d’exploitation n’est installé sur l’ordinateur. Vous pourrez installer Windows 11 vous-même, grâce au guide présent sur la fiche de l’ordinateur, ou un autre système comme Linux.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !