En 2025, TeamSpeak tente de faire son retour en force face à un Discord très populaire. Pour ça, le logiciel sort l’artillerie lourde dans une grosse mise à jour : partage d’écran et de caméra, multi-streaming et surtout nouvelle interface.

Lors des confinements liés à la pandémie de Covid-19, Discord a connu un sursaut de popularité. La plateforme à la base dédiée aux joueurs de jeux vidéo s’est vue démocratisée et utilisée pour créer des salles de classes virtuelles. Plutôt ergonomique et disponible partout, l’application est pratique. Sauf que voilà : elle a éclipsé TeamSpeak, logiciel historique pour communiquer entre joueurs. Il a décidé de prendre sa revanche en 2025.

TeamSpeak renaît avec beaucoup de fonctionnalités

Ce 21 janvier, la version 6 de TeamSpeak est arrivée en bêta, comme l’ont annoncé les développeurs sur le forum du logiciel. Outre les corrections de bugs, elle embarque tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on peut dorénavant partager son écran et montrer sa webcam aux autres utilisateurs. Jusqu’à maintenant, on ne pouvait que discuter avec son microphone.

Le partage d’écran sur TeamSpeak

On peut donc streamer son écran en 1440 p à 60 FPS maximum et même « multi-streamer », c’est-à-dire diffuser sur plusieurs plateformes simultanément.

Rendre TeamSpeak plus accessible

L’autre grand changement, c’est celui du design. Depuis l’arrivée de Discord, le design est bien plus moderne et accueillant, sans pour autant changer le fonctionnement de TeamSpeak. Il est même possible de changer la police de l’interface. Les profils des membres ont été remaniés, afin de mettre en avant les avatars dans les canaux de discussion.

Les serveurs publics référencés sur TeamSpeak // Source : TeamSpeak

TeamSpeak lance aussi Communities, un espace qui permet d’acheter son propre serveur TeamSpeak. C’est d’ailleurs dans cette interface qu’on peut configurer et gérer son serveur. L’objectif était de rendre l’utilisation des serveurs plus pratiques. Cet onglet dédié aux communautés permet d’ailleurs de référencer son serveur dans un répertoire des serveurs publics.

Face à Discord, le logiciel fait pâle figure, ou presque

Avec tous ces changements, TeamSpeak arrivera-t-il à rivaliser avec Discord ? Sans doute pas : Discord est bien plus populaire, complet et mis à jour régulièrement. Les exemples sont tous bêtes : pour consulter le tchat d’un canal sur TeamSpeak, il faut d’abord quitter le canal vocal où l’on est pour aller dans cet autre canal. On ne peut même pas envoyer des images ou des fichiers directement dans TeamSpeak : il faut utiliser un hébergeur en ligne. TeamSpeak connaît ses lacunes et en rit au quotidien sur X, n’hésitant pas à « provoquer » Discord.

TeamSpeak qui provoque Discord sur X // Source : Numerama

TeamSpeak restera sans doute de niche, grâce à son expertise audio et ses avantages techniques sur Discord. Comme le fait remarquer Windows Central, TeamSpeak fait payer ces serveurs. Mais sur ces derniers, les possibilités sont assez grandes. Le streaming est d’une bonne qualité (1440p à 60 FPS), chacun peut modifier son icône. Ce qui veut dire que « vous n’avez pas à payer par utilisateur ; vous ne payez que par serveur ».

