YouTube tente de devenir une plateforme « premium » pour se différencier de TikTok ou Instagram, tout en se rapprochant d’un Netflix. Le résultat d’un constat : YouTube n’a jamais été aussi regardé sur téléviseur.

Le téléviseur devient un support de plus en plus important pour YouTube. Le directeur commercial d’Alphabet Philipp Schindler a présenté lors d’une conférence téléphonique les résultats de l’entreprise : le temps de visionnage augmente sur YouTube, principalement sur les Shorts et les contenus lus sur un téléviseur.

Le téléviseur, un support devenu primordial pour YouTube

YouTube se porte très bien : « pour la première fois, les revenus combinés de la publicité et des abonnements YouTube au cours des quatre derniers trimestres ont dépassé les 50 milliards de dollars », a déclaré Alphabet à ses investisseurs. Des revenus qui ont augmenté de 12 % par rapport à l’année dernière à la même période.

Ce qui permet de rapporter autant d’argent, c’est notamment les téléviseurs : le temps de visionnage sur ce support a augmenté de 19 % cette année. Les vidéastes qui gagnent « la majorité de leurs revenus YouTube sur les écrans de télévision a augmenté de plus de 30 % ». Les contenus sportifs et les podcasts sont en hausse : plus de 400 millions d’heures de podcast sont vues chaque mois sur téléviseur. La plateforme ne s’en cache même plus : la directrice générale de YouTube France Justine Ryst affirmait en novembre dernier que « YouTube est la première chaîne de télévision en France ».

Comment YouTube monte en gamme pour s’insérer dans tous les salons

Lors de cette conférence téléphonique, Alphabet a rappelé les récents changements apportés à YouTube. Le premier : le multiview, qui permet, lors de certains événements sportifs, de proposer plusieurs points de vue. Une fonctionnalité particulièrement adaptée au téléviseur. Aussi, une nouvelle option a récemment été ajoutée : l’organisation de vidéos en épisodes et en saisons pour les créateurs. Alphabet le souligne en disant : « à l’instar de la télévision traditionnelle ».

The Verge mentionne aussi le changement de l’interface YouTube sur téléviseur pour faciliter la recherche de commentaires pendant le visionnage de la vidéo par exemple. On peut aussi synchroniser son téléphone et son téléviseur, pour regarder la vidéo sur le grand écran, tout en interagissant avec la vidéo sur le petit écran.

Se différencier de TikTok et Instagram

70 milliards de Shorts sont visionnés chaque jour. Les vidéos courtes sont un vecteur de croissance très important pour la plateforme, mais elle ne s’en contente pas. En fait, YouTube cherche même à se différencier, en poussant les créateurs à se lancer sur la plateforme. C’est pour cela que cette dernière a sponsorisé il y a quelques semaines plusieurs vidéos YouTube d’influenceurs. Les collaborations commerciales avaient pour but d’encourager les internautes à se lancer sur YouTube pour créer des vidéos de qualité. Il s’agit aussi de les encourager à créer pour YouTube, sur YouTube, et ne pas aller sur TikTok ou Instagram. Deux réseaux sociaux dont les audiences ont de quoi séduire les influenceurs.

La professionnalisation du métier de « vidéaste sur YouTube » offre aussi à la plateforme des contenus de plus en plus produits et télévisuels. Les vidéos « Qui est l’imposteur ? » de Squeezie et le ras-de-marée Kaizen en sont des exemples parfaits.

