Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Lorsqu’il y a des événements commerciaux, les excellents écouteurs d’Apple ne sont jamais très loin. Les AirPods Pro 2 profitent d’une réduction sur Amazon pendant la Black Friday Week, mais ils ne restent jamais très longtemps à ce prix.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs d’Apple ?

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 sont commercialisés 279 € sur le site officiel d’Apple. Ils sont proposés pour le Black Friday au prix de 235 € sur Amazon, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit.

Retrouvez-les, ainsi que d’autres modèles, dans notre sélection des meilleurs écouteurs.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil d’Apple ?

Le design des AirPods Pro 2 est maintenant une évidence, avec un style soigné et élégant. Les finitions sont irréprochables, et les écouteurs sont certifiés IPX4 afin de résister à la poussière, aux projections d’eau et à la transpiration. Une fois logés dans l’oreille, ils remplissent suffisamment le canal auditif pour se maintenir correctement en place, en plus d’offrir un bon confort. N’espérez toutefois pas faire de sports extrêmes avec les écouteurs d’Apple. Pour la course ou d’autres activités moins intensives, ils font tout à fait l’affaire.

La surface tactile sur la tige permet de changer le volume et les pistes, d’activer la réduction de bruit, ou de réceptionner vos appels. L’audio est de qualité, avec un son bien équilibré, de bonnes basses et des graves et des aigus précis, y compris à fort volume. L’audio spatial propose une spatialisation du son impressionnante, pour celles et ceux qui n’y sont pas hermétiques. Nouveauté, et non des moindres, les AirPods Pro 2 disposent maintenant de trois technologies censées protéger les oreilles et, si nécessaire, corriger l’audition, ainsi que d’une fonctionnalité pour atténuer de forts sons intermittents.

Apple AirPods Pro 2 // Source : Louise Audry pour Numerama

Les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

Même depuis l’arrivée des nouveaux écouteurs d’Apple, les modèles Pro 2 restent une valeur sûre. Moins de 240 €, c’est une très bonne affaire. Les AirPods Pro 2 proposent une réduction de bruit active impressionnante, et l’une des meilleures sur le marché. La puce H2 embarquée atténue parfaitement les graves et les médiums, et va jusqu’à supprimer le bruit environnant, non sans une petite gêne au passage. Si la sensation de pression de l’ANC vous dérange, le mode Transparent Adaptatif laisse passer les sons ambiants afin de rester conscient de votre environnement.

Niveau autonomie, comptez 6 h d’utilisation avec l’ANC activé, et 8 h sans. Le boîtier offre 30 h d’écoute supplémentaire.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.