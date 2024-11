Lecture Zen Résumer l'article

Pour le Single Day, AliExpress fait baisser le prix de la Miyoo Mini+ 35 €. Une occasion à ne pas manquer.

Elle traînait sur un bureau vendredi à la rédaction et quand je l’ai prise en main et que son écran IPS s’est allumé sur Rayman (la version PlayStation 1), j’ai tout de suite demandé : « c’est quoi ce truc et pourquoi j’étais pas au courant que ça existe ? » Parce qu’en voyant le petit personnage d’Ubisoft bouger de manière plus fluide et mieux détaillée que sur mon équipement de l’époque, j’ai tout de suite su que ma nostalgie avait besoin de cet engin.

Cette petite console, c’est la Miyoo Mini+, une sorte de Gameboy vendue sur AliExpress qui embarque un système d’exploitation permettant de lancer des jeux PlayStation, NeoGeo, GameBoy Advance, GameBoy Color, ou encore, de faire tourner le célèbre émulateur Mame. Avec un écran de 1280 x 720 pixels, un processeur ARM Cortex A7 et 4 à 5 heures d’autonomie, la Miyoo Mini+ sublime vos souvenirs de gaming et vous permet de retrouver des jeux encore plus beaux et plus fluides que dans vos souvenirs (en tout cas, les miens).

Avec son système d’exploitation moderne, la Miyoo Mini+ autorise la pause dans n’importe quel jeu et peut vous faire passer d’un jeu à l’autre sans avoir à quitter le précédent. Vous jouez, vous changez de jeu, vous revenez au précédent qui sera exactement où vous l’aviez laissé. Pas besoin de « finir un niveau » pour faire une pause — cela tombe bien, vous avez vieilli et vous n’avez plus le temps infini de vos jeunes années.

Comme tout produit vendu par AliExpress, la Miyoo Mini+ se décline en des tas d’options, couleurs, personnalisations, etc. Nous vous conseillons celle nommée V2 qui ne coûte que 35 € pour le Single Day, histoire de tester le concept à moindre frais. C’est celle que nous avons achetée à la rédaction et qui rythme nos pauses déjeuner depuis. En plus, elle a le bon goût d’être expédiée depuis l’Espagne et non la Chine.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !