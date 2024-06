Faire ses premiers pas en bourse peut être intimidant tant le système semble abscons. Si entre PEA et assurance-vie, votre cœur balance, découvrez leurs principales différences, ainsi que leurs atouts et leurs limites respectives.

Pour dynamiser leur épargne, 568 000 Français et Françaises ont fait le choix d’investir en actions(*) au premier trimestre 2024, comme le rapporte l’AMF. Un chiffre finalement assez faible, alors que pratiquement tous les Français disposent d’une réserve d’économies sur leur Livret A.

Et pour cause. Pour se lancer en bourse, encore faut-il connaître et comprendre les différents modes d’investissement. Cette étape est indispensable pour être en accord avec ses objectifs et son profil de risque.

Si de multiples solutions existent, le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et l’assurance-vie sont parmi les plus prisées. Voici pourquoi ces options sont si appréciées et comment Fortuneo, classée « Meilleure banque pour ses tarifs Bourse sur Euronext » par MoneyVox, peut vous accompagner dans vos premiers investissements boursiers.

PEA : des actions spécifiques ou un ETF, le choix vous revient

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) permet comme son nom l’indique d’acheter et de vendre des actions, en direct ou par le biais d’un fonds. Dans cette seconde catégorie figurent notamment les ETF, ces trackers qui reproduisent l’évolution de certains indices boursiers comme le CAC40.

À noter toutefois que le PEA se limite exclusivement aux marchés boursiers européens. Si vous aviez dans l’idée d’investir dans de grands groupes américains ou asiatiques par exemple, cette solution n’est donc pas adaptée.

Par ailleurs, vous pouvez investir jusqu’à 150 000 euros sur un PEA, un plafond largement suffisant pour de nombreux Français.

Avec le PEA, vous pouvez investir directement dans les entreprises européennes de votre choix et obtenir une fiscalité avantageuse passé 5 ans // Source : image générée par IA via Midjourney

Mais alors quand parle-t-on de plus ou moins-value ? Uniquement lorsque vous vendez vos actions. Si vous les cédez à un prix plus élevé que celui d’acquisition, vous réalisez une plus-value. Dans le cas contraire, il s’agit d’une moins-value.

Et c’est sur ce point que le PEA présente un avantage indéniable. Si vous retirez vos fonds durant les 5 premières années de vie de votre PEA, vous êtes classiquement imposé aux prélèvements sociaux et au prélèvement forfaitaire unique sur vos plus-values. Passé ce délai, seuls les prélèvements sociaux s’appliquent. Et tant que vous ne retirez pas vos fonds, vous n’êtes pas fiscalisé.

Par contre, gardez à l’esprit que tout retrait engendre la clôture automatique du PEA si ce dernier a moins de 5 ans, comme la réglementation le prévoit, ce qui n’est pas le cas passé ce délai. Outre le fait que vous ne pouvez en posséder qu’un seul, c’est l’une de ses principales limites. En plus, contrairement à d’autres solutions d’investissement, le PEA expose inévitablement au risque de perte en capital. Ce qui n’est pas systématiquement le cas, ou dans une moindre mesure, avec un contrat d’assurance-vie, surtout si vous optez en partie pour des fonds euros (un placement sécurisé qui n’engendre pas de risque de perte en capital).

Assurance-vie : une palette plus large d’investissements possibles

Considérée comme l’un des placements préférés des Français, l’assurance-vie permet comme le PEA d’investir en bourse, mais avec un choix bien plus vaste. Pour une assurance-vie, aucune réglementation ne vous empêche d’acquérir des titres non européens ou même de miser sur des fonds immobiliers par exemple.

Avec l’assurance-vie, réduisez le niveau de risque en mixant fonds euro et unités de compte (*) // Source : image générée par IA via Midjourney

Contrairement au PEA, l’assurance-vie peut avoir une composante sécuritaire, appelée « fonds euros ». En fonction de la part que celle-ci représente dans votre portefeuille, vous pouvez ainsi moduler le niveau de risque de perte en capital.

En matière de fonctionnement, l’assurance-vie est également plus souple que le PEA : zéro plafonnement, possibilité de détenir plusieurs contrats, et surtout pas de clôture en cas de retrait partiel des fonds. Autant d’atouts auxquels s’ajoute une fiscalité avantageuse (**). Mais pour y avoir droit, il faut patienter plus longtemps que pour le PEA.

En l’absence de retrait, vous n’êtes aucunement imposé. Et si vous récupérez tout ou partie de vos investissements plus de 8 ans après avoir souscrit votre contrat d’assurance-vie, un abattement fiscal s’applique sur les plus-values alors perçues. Pour tout retrait sollicité avant ce délai, vous êtes pleinement imposable sur ces plus-values.

Dernier atout de l’assurance-vie, vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires(s).

Fortuneo : une offre élargie adaptée à tous les profils d’investisseurs

Reconnue à la fois pour ses offres en matière de bourse et d’assurance-vie, Fortuneo fournit des services d’investissement sur les marchés financiers aussi bien aux plus novices qu’aux plus aguerris.

La banque en ligne propose, pour ces deux alternatives, la gestion libre ou la gestion sous mandat.

Pour le PEA, Fortuneo a prévu trois offres :

Starter pour les débutants prévoyant de n’investir que de petits montants

Progress pour les investisseurs un peu plus actifs

Trader Pro pour les plus experts

Pour chacune d’entre elles, Fortuneo n’applique aucuns frais de tenue de compte ni de droits de garde (***). Et en ce moment, les frais de courtage sont offerts pour les 100 premiers ordres passés après une première ouverture ou un premier transfert de PEA.

Côté assurance-vie, les tarifs de Fortuneo sont tout aussi compétitifs, la banque ne prélevant aucun frais d’adhésion, de versement (**), d’arbitrage (**) ou de retrait (**)(sous conditions et indépendamment des prélèvements sociaux et fiscaux).

Et quelle que soit la solution choisie, l’application Fortuneo disponible sur iOS et Android vous permet de garder un œil sur l’évolution de vos investissements et de passer simplement vos ordres.

*Les investissements sur les marchés boursiers, ainsi que les contrats en assurance-vie composés en partie ou en totalité d’unités de compte) engendrent un risque de perte en capital.



** Conditions tarifaires du contrat d’assurance-vie distribué par Fortuneo

Fortuneo Vie est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.

Le document d’informations clé du contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Ce contrat est disponible sur fortuneo.fr, auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr. Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle

*** Conditions tarifaires de l’offre Bourse de Fortuneo

Retrouver en détail toute l’offre de Fortuneo sur le site fortuneo.fr.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+