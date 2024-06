Lecture Zen Résumer l'article

Vous cherchez une application mobile intuitive, mais assez complète, pour créer des montages vidéo captivants ? Découvrez dans cette sélection, les meilleures solutions du Play Store et de l’App Store.

Quelles sont les meilleures applications gratuites pour vos projets vidéo ?

Capcut, la solution multiplateforme

Capcut, la solution multiplateforme pour vos montages vidéo // Source : Bytedance Pte. Ltd.

CapCut – Video Editor est une application de montage vidéo développée par Bytedance, la société éditrice de TikTok. Elle dispose d’une interface conviviale et fonctionnelle, ainsi que de nombreux outils et éléments dans le catalogue des stickers, effets, sons, etc.

Pour utiliser CapCut, il vous faudra jongler avec les différents éléments multimédias, les transitions, les effets, les ajustements, et les nombreux outils d’édition. Importés automatiquement dans la timeline, vos clips pourront être découpés, transformés, déplacés, synchronisés avec une musique, etc. Vous pourrez également ajuster la vitesse de défilement des images, appliquer des filtres de couleur, ajouter du texte, des stickers, du son, etc. Il est même possible de supprimer l’arrière-plan pour isoler des éléments ou des sujets dans vos vidéos et les placer dans un nouveau décor.

CapCut offre plus de 1000 effets différents pour personnaliser vos vidéos et piocher dans la bibliothèque complète de pistes de musique gratuites pour créer votre bande-son ou importer votre propre musique.

CapCut – Éditeur vidéo Télécharger gratuitement

Adobe Premiere Rush, la puissante d’Adobe sur mobile

Adobe Premiere Rush, la puissante d’Adobe sur mobile // Source : Adobe

Adobe Premiere Rush est une application de montage vidéo adaptée à la création de vidéos courtes pour les réseaux sociaux. Son interface conviviale et intuitive permet aux utilisateurs débutants et confirmés de créer facilement des vidéos impressionnantes. Il suffit de glisser-déposer les séquences et d’ajouter de la musique depuis la bibliothèque intégrée ou votre propre collection.

L’interface entièrement en français facilite le montage vidéo. Pour intégrer des médias, il suffit de cliquer sur l’icône correspondante. Des effets comme des filtres, des couleurs et la modification de la vitesse peuvent être ajoutés. Des outils de transformation tels que le recadrage sont également disponibles.

Les principaux atouts d’Adobe Premiere Rush : une grande variété de modèles et de préréglages vidéo intégrés, ainsi qu’une bibliothèque de musique et d’effets sonores libres de droits pour enrichir vos projets vidéo. De plus, l’application offre des fonctions avancées d’édition vidéo telles que la stabilisation de l’image, la correction des couleurs et le contrôle de la résolution.

Adobe Premiere Rush Télécharger gratuitement

Inshot, pour le montage vidéo et bien plus

Inshot, pour le montage vidéo, la retouche photo et les collages // Source : InShot Inc.

InShot reprend toutes les fonctionnalités essentielles à une application de montage vidéo, à savoir : découper, supprimer, diviser et fusionner des clips pour créer des séquences fluides, à partir d’une timeline simple à prendre en main. Mais InShot va plus loin en proposant des outils d’édition plus avancés tels que l’ajustement de la vitesse, les filtres et les effets visuels, les stickers, l’insertion de texte, la superposition d’éléments, etc.

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on peut citer l’insertion d’effets vocaux, le slow motion, le tracking d’un effet sur un visage ou un élément de votre vidéo, et la possibilité d’ajouter une voix off. Et si vous êtes en manque d’inspiration, un module géré par l’IA vous offre d’autres possibilités comme le remplacement du ciel, des effets 3D et des filtres spéciaux.

Autre point fort d’InShot, il ne s’agit pas que d’un éditeur vidéo. C’est également une application de retouche photo et de collage. Ce ne sont pas les fonctionnalités qui nous intéressent dans cet article, mais elles pourraient faire la différence si vous devez choisir une application parmi toutes celles présentées ici.

InShot – Éditeur Vidéo & Montage Video Télécharger gratuitement

VN Montage Vidéo & Photo, pour les utilisateurs plus aguerris

VN Montage Vidéo & Photo, pour les utilisateurs plus aguerris en montage vidéo // Source : Ubiquiti Labs, LLC

VN montage vidéo s’adresse aux utilisateurs plus aguerris. Non pas à cause d’une interface trop complexe, mais parce que cette application intègre des fonctionnalités très avancées, généralement réservées aux logiciels desktop. En effet, VN – Montage Video & Photo propose une timeline capable de monter vos séquences vidéo avec transitions, texte, stickers, effets visuels et sonores…

Mais elle offre aussi des outils professionnels comme le PiP, le masquage et la fusion des images, les vitesses de défilement, l’arrêt sur image, les filtres LUT et l’animation par images-clés. L’ajout de sous-titres et la synchronisation avec le son font aussi partie des fonctionnalités disponibles.

N’oublions pas de mentionner la personnalisation de l’exportation, permettant de générer des vidéos en résolution 4K, ou encore la gestion multiplateforme qui permet de commencer un projet sur votre appareil mobile et de le continuer sur votre ordinateur sous Mac, par exemple.

VN – Montage Video & Photo Télécharger gratuitement

Kinemaster, flexible et puissant

Kinemaster, une application mobile de montage vidéo flexible et puissante // Source : KineMaster Corporation

Avec Kinemaster, vous aurez le choix entre 2500 éléments (transitions, vidéos, images, musiques, animations…) pour personnaliser votre projet vidéo. Et pourtant, même avec un catalogue de ressources aussi riche et un grand nombre de fonctionnalités, l’interface de cette application reste simple et épurée.

En plus des outils d’édition standards, que l’on retrouve dans la plupart des applications mobiles de montage vidéo, Kinemaster intègre le Chroma Key (système de fond vert), le support multicouche (avec un système de calques), des réglages audio dignes des pros, l’effet Pan & Zoom et bien d’autres. Et si vous vous sentez l’âme de Spielberg, vous pourrez modifier la résolution et la fréquence d’images à l’exportation jusqu’à la 4K en 30 images/seconde.

On regrettera juste qu’un filigrane soit apposé sur votre vidéo finale dans la version gratuite de l’application. Pour obtenir plus de ressources et supprimer le filigrane, il sera nécessaire de prendre un abonnement.

KineMaster – Editeur Vidéo Télécharger gratuitement

YouCut, le petit frère d’InShot

YouCut, l’application de montage vidéo plus simple qu’InShot // Source : InShot Inc.

Développé par l’éditeur d’InShot, YouCut offre une version simplifiée de l’application de montage vidéo, plus particulièrement destinée à l’édition de vidéos pour les réseaux sociaux. Cette application offre certes moins d’options de personnalisation et d’effets que son grand frère, mais elle offre tout de même les fonctionnalités d’édition essentielles pour les montages vidéo simples.

YouCut dispose toujours d’une timeline intuitive dans laquelle vous pourrez insérer vos séquences vidéo, les déplacer, les couper et les éditer. L’application est évidemment pourvue de transitions, d’autocollants, d’un outil texte et de quelques effets et filtres. La musique et les effets sonores font aussi partie des composants disponibles pour personnaliser votre projet, avec, en plus, une fonctionnalité d’enregistrement audio pour réaliser une captation de votre voix par exemple.

YouCut permet aussi de changer la couleur de fond de votre arrière-plan et surtout d’adapter la résolution et les dimensions de votre vidéo en fonction du format du réseau social.

YouCut – Video Editor & Video Maker Télécharger gratuitement

Mojo, le petit français pour vos stories

Mojo, l’application français de montage vidéo pour vos stories // Source : Archery Inc.

Vous êtes habitué des stories et reels sur les réseaux sociaux et vous cherchez une application de montage vidéo qui va vous aider à gagner du temps et à réaliser des vidéos captivantes ? Testez Mojo. Développée en France, cette application gratuite propose un catalogue de plus de 1200 modèles, avec des effets, des transitions, des sons et des animations pour les amateurs de TikTok, Instagram et compagnie.

Elle intègre en plus, des outils adaptés à ce style de format court et spécifique, comme l’intégration des sous-titres automatiques avec possibilité de les éditer et de les personnaliser, la suppression de l’arrière-plan, l’intégration de votre kit de marque ou encore la publication directe sur les réseaux sociaux.

La version gratuite de Mojo ne donne pas accès à tous les modèles et n’autorise que l’insertion de musique, photos, GIF et vidéos libres de droit, ou les vôtres. Les abonnements vous ouvre les portes de la boutique complète.

Mojo: Reels et Video Télécharger gratuitement

