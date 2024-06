La banque en ligne Fortuneo relève le taux de son Livret + à 5 % pendant 3 mois. Voici comment profiter de ce taux boosté et surtout de ce placement, aussi souple que sécurisé.

Pour espérer obtenir un meilleur rendement que les 3 % du Livret A, il faut parfois accepter de prendre quelques risques et de se tourner vers des contrats d’assurances-vie, des ETF ou encore des Plan d’Épargne en Actions (PEA). Mais pas chez Fortuneo.

Élue « Meilleure banque de 2024 » par Pricebank, cet établissement propose une solution complémentaire au Livret A, toute aussi sécurisée, et surtout avec un taux d’intérêt boosté à 5 % pendant 3 mois : le Livret +. Pour préparer la rentrée en toute sérénité et profiter de cette offre valable uniquement dans le cadre d’une première ouverture de Livret + chez Fortuneo, vous devez y souscrire au plus tard le 30 juin 2024.

Pourquoi ouvrir un Livret + ?

Tous les épargnants ne peuvent pas se permettre de prendre des risques sur leurs placements, surtout lorsqu’il s’agit d’une épargne de précaution. La sécurité apportée par le Livret A et le LDDS est l’une des raisons qui explique leur si grand succès auprès des Français.

Mais voilà, une fois leur plafond atteint, encore faut-il trouver une alternative aussi fiable et aussi pratique. Justement, le Livret + de Fortuneo coche presque toutes les cases. Tout comme le Livret A, ce placement ne comporte aucun risque de perte en capital et rapporte quoi qu’il arrive à son porteur, et ce, même si l’économie est en berne.

Le Livret + pour épargner au-delà des Livret A et LDDS, sans augmenter le niveau de risque encouru // Source : Vitaly Gariev via Unsplash

De même, le Livret + s’avère très pratique à l’usage et vous permet de verser et de retirer des fonds à tout moment et sans frais. Une dépense impromptue ? Vous pouvez récupérer tout ou partie de votre épargne, instantanément et en seulement quelques clics depuis l’application Fortuneo. Seules conditions requises : les versements et retraits réalisés sur ce livret bancaire doivent être a minima de 10 euros, et vous devez maintenir un solde de 10 euros sur le Livret + pour le conserver.

Une telle souplesse constitue un atout de taille.

En plus d’être salué pour la souplesse de son fonctionnement, le Livret + de Fortuneo l’est aussi pour ses conditions tarifaires. La banque n’applique aucun frais lors de l’ouverture d’un Livret +, ni sur les versements, les retraits et la tenue du compte.

Dernier atout indéniable : vous ne risquez pas d’être limité, tant le plafond du Livret + est élevé. Fortuneo vous permet de placer jusqu’à 10 millions d’euros sur ce support.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que contrairement au Livret A, le Livret + est fiscalisé, c’est-à-dire que les intérêts perçus sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux.

Voici comment profiter d’un taux boosté pendant 3 mois

Fortuneo rehausse pour une durée de 3 mois le taux d’intérêts de son Livret + de 2 à 5 %.

Fortuneo a une excellente alternative au Livret A, elle aussi sans risque // Source : image générée par IA via Midjourney

Toutefois, pour profiter de ces conditions, quelques prérequis s’imposent. Les voici :

la demande d’ouverture de Livret + doit être transmise à Fortuneo au plus tard le 30 juin 2024 ;

il doit s’agir de votre premier Livret + au sein de cette banque en ligne ;

vous devez déposer un minimum de 10 euros pour finaliser la souscription ;

ce taux boosté s’applique pour tout dépôt inférieur à 100 000 euros. Au-delà de ce montant et passé la période de bonification de 3 mois, les sommes placées sur ce Livret + sont rémunérées au taux annuel de base brut de 2 % ;

en cas de retrait partiel ou intégral des fonds avant le délai de 3 mois, les intérêts sont déduits en conséquence ;

vous devez maintenir le Livret + ouvert a minima jusqu’au 31 décembre 2024 afin de percevoir les intérêts que vous aurez alors capitalisés.

Une souscription en quelques clics

Pour effectuer une demande d’ouverture de Livret + chez Fortuneo, c’est très simple et surtout très rapide. Tout se passe en ligne sur le site internet de la banque en ligne ou depuis l’application Fortuneo disponible sur iOS et Android. Il vous suffit de :

renseigner votre identité et vos coordonnées sur le formulaire prévu à cet effet ;

préciser le montant que vous souhaitez déposer à l’ouverture du Livret + (10 minimum) ;

joindre le RIB du compte à partir duquel vous prévoyez de réaliser ce premier versement. Il peut s’agir d’un compte ouvert chez Fortuneo ou auprès de tout autre établissement financier français ;

joindre une copie de votre pièce d’identité (en cours de validité).

Encore plus de bonus pour la rentrée ?

Si en parallèle du Livret +, vous décidez d’ouvrir votre premier compte de dépôt Fortuneo (individuel ou joint) avec une carte Gold CB Mastercard (*), vous pouvez obtenir sous certaines conditions jusqu’à 80 euros de prime de bienvenue avec le code promo BIENVENUEFTO (**).

La carte Fortuneo Gold CB Mastercard // Source : Fortuneo

Pour profiter à coup sûr de cette prime (sous réserve que la demande d’ouverture de compte et l’adhésion de la carte Gold CB Mastercard aient été validées par Fortuneo), vous devez réaliser au moins 5 paiements avec cette carte dans les 90 jours suivant sa souscription (**).

Au-delà de la prime proposée, cette offre présente de nombreux avantages, surtout sur le plan tarifaire. Non seulement Fortuneo ne prélève aucuns frais de tenue de compte, mais en plus la carte Gold CB Mastercard est gratuite si vous réalisez avec au moins un paiement par mois. À défaut, cette carte bancaire vous coûtera 9 euros par mois.

De plus, l’ensemble de vos paiements et de vos retraits réalisés en France comme à l’étranger sont gratuits et profitent de plafonds élargis (***).

Pour couronner le tout, cette carte bancaire vous donne accès à des garanties et assistances exclusives pour tous vos voyages dans l’Hexagone ou à l’international (****). Parfait pour aborder les vacances d’été en toute quiétude.

(*) la délivrance de cartes Gold CB Mastercard est soumise à acceptation préalable de Fortuneo.

(**) offre soumise à conditions (plus de détails sur le site de Fortuneo)

(***) Découvrir les conditions tarifaires du compte de dépôt proposé par Fortuneo

(****) Découvrir les assistances et garanties proposées avec la carte Gold CB Mastercard

