Prix réduit et écouteurs Bose offerts ne sont là que des avantages éphémères du nouveau Motorola Edge 50 Pro. Car c’est bien son design soigné et sa fiche technique costaude qui permettent à ce smartphone de ne pas trembler face aux téléphones premium.

En matière de smartphones, le savoir-faire de Motorola n’a pas pris une ride. On en veut pour preuve le nouveau Motorola Edge 50 Pro dont la fiche technique est impeccable. Un appareil qui n’a rien à envier au haut de gamme puisqu’il bénéficie d’une remise immédiate de 50 euros chez certains revendeurs, ainsi que d’un bonus de reprise de 100 euros, et surtout d’une paire d’écouteurs Bose Quiet Confort II offerte.

Une finition magnifique

Il suffit parfois d’un simple détail pour rendre un téléphone visuellement unique. Une touche subtile qui permet à un appareil de s’élever au-dessus de la mêlée pour devenir inoubliable.

Chez le Motorola Edge 50 Pro, ce n’est pas son cadre en aluminium sablé ou ses bordures arrondies qui lui offrent une aura remarquable, mais son coloris. Le constructeur pare son téléphone d’un dos en cuir végan noir ou violet. Mieux, le fabricant a placé les inscriptions légales sur la tranche inférieure, pour ne pas dénaturer le dos du Motorola Edge 50 Pro. Et aucune inquiétude à avoir quant à la résistance d’un tel matériau : le Motorola Edge 50 Pro bénéficie de la certification étanche IP68.

Une prise en main particulièrement agréable // Source : Motorola

Le choix d’une telle esthétique permet aussi d’amoindrir, visuellement, la proéminence du module photo. Tout en rendant le smartphone agréable à prendre en main. À l’avant, c’est une grande dalle incurvée OLED de 6,67 pouces marquée d’un poinçon qui régale la rétine. Il faut dire qu’avec sa définition 1 920 x 1 220 pixels et son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz, le contenu affiché est superbe, sans manquer de fluidité.

Un téléphone qui met l’accent sur la photo

Il ne fallait pas moins qu’un écran de ce calibre pour rendre hommage à la bonne configuration photo du Motorola Edge 50 Pro. Son capteur grand-angle principal de 50 mégapixels (f1/4), livre des clichés particulièrement chaleureux, avec un traitement réaliste des couleurs et une gestion efficace des contrastes.

Des selfies d’une grande qualité // Source : Motoola

Un résultat renforcé non seulement par la présence d’un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, mais aussi par le traitement de l’intelligence artificielle embarquée. La technologie Moto IA aide ainsi le photographe avec un nouveau moteur d’amélioration de photos, en déployant la stabilisation adaptative ou encore avec un suivi automatique de la mise au point.

Bien entendu, la caméra selfie n’est pas en reste puisqu’elle dégaine une lentille de 50 mégapixels, assurant ainsi des autoportraits précis et détaillés.

Une configuration à l’équilibre

Pour permettre à tout ce beau monde de fonctionner au summum de leurs capacités, le Motorola Edge 50 Pro mise sur un processeur Snapdragon 7 Gen 3, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage de base. Un espace de stockage rarissime dans cette gamme de téléphones vendus à moins de 700 euros.

Une fiche technique capable d’encaisser les usages quotidiens comme les tâches les plus gourmandes, comme le post-traitement photo, le streaming et la majorité des jeux mobiles.

Un processeur efficace pour un téléphone de ce calibre // Source : Motorola

L’interface Moto UI, basée sur Android 14, garantit une navigation facile dans les menus et une personnalisation instinctive. Côté autonomie, le Motorola Edge 50 Pro s’appuie sur une batterie de 4 500 mAh. Un accumulateur endurant, qui a en plus l’avantage de supporter une charge rapide à 125 W, grâce au chargeur inclus dans la boite, et même une charge sans-fil TurboPower de 50 W. Il ne lui faut donc que 4 minutes pour récupérer la moitié de son énergie et reprendre du service.

L’ultime preuve du savoir-faire de Motorola réside dans sa capacité à maintenir un rapport qualité-prix inédit. Véritable concurrent des smartphones haut de gamme, le Motorola Edge 50 Pro conserve cependant un prix bien en deçà de ce à quoi le marché nous habitue. Lancé le mois dernier, le Motorola Edge 50 Pro affiche ainsi un tarif de 649 euros, bien loin des colossales factures de plus de 1 000 euros prédominantes sur ce type de produit. Une prouesse permise notamment par une remise immédiate de 50 euros et un bonus de reprise de 100 euros.

D’autant que pour tout achat d’un Motorola Edge 50 Pro chez Boulanger ou Fnac, une paire d’écouteurs Bose Quiet Confort II est offerte. Un joli cadeau d’une valeur de 299 euros.

