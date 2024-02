Par défaut, Sony commercialise la PlayStation 5 uniquement en blanc. Cependant, l’entreprise japonaise vend aussi des plaques de couleur si on veut personnaliser la console. Sauf que le système d’accroche est un cauchemar.

Trois ans après son lancement, la PlayStation 5 a eu droit à un petit régime : Sony a lancé une version Slim, qui a le mérite de réduire ses mensurations. De quoi rendre moins encombrante une console qui n’est absolument pas commode à placer dans un meuble — son design atypique n’arrangeant rien. La PS5 Slim est donc une bénédiction pour notre décoration.

Mais, il y a un point qui peut faire débat : de série, Sony vend la PlayStation 5 en blanc. Cette finition peut détonner dans un intérieur qui n’est pas aussi clair. Fort heureusement, il est possible de personnaliser la couleur de la PS5 Slim en faisant l’acquisition de plaques. À l’occasion du CES 2024, Numerama avait pu prendre en photo trois autres coloris (rouge, bleu et argent). Nous venons de recevoir les plaques noires, vendues 55 € sur la boutique PlayStation. Jusqu’ici, tout va bien.

La plaque noir du bas, à gauche, gondole. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Changer la couleur de sa PS5 Slim est un cauchemar

Premier élément à savoir : modifier les façades de sa PlayStation 5 Slim n’a aucune incidence sur la garantie. C’est un moyen de personnalisation qui est officiellement autorisé par Sony. On rappellera d’ailleurs qu’installer un SSD dans sa console impose de retirer l’une des quatre plaques.

Autre information importante : les façades de couleur commercialisées par Sony sont compatibles avec les deux déclinaisons de la PS5 Slim (avec ou sans lecteur) — mais pas la PS5 Fat, bien entendu. Dans la boîte, on trouve en réalité cinq plaques : trois communes au deux et une qui s’adapte à son choix d’avoir un lecteur ou non (il est amovible).

Les plaques de la PS5 Slim reposent sur des petits ergots. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Les façades sont conçues pour être simples à retirer et à remettre. Dans les instructions fournies par Sony, elles sont identifiées par l’une des quatre touches de la manette (croix, carré, rond, triangle). Ces symboles permettent de se repérer facilement et d’être sûr qu’on ne se trompe pas de plaque. En réalité, tout n’est pas si simple.

La plaque noire se place mal La blanche se place parfaitement

J’ai modifié plusieurs fois la couleur de la PlayStation 5 Fat, que ce soit avec des plaques officielles ou non (avec la marque dbrand), sans aucun souci. Sur la PS5 Slim, c’est une autre paire de manches. Comme les façades reposent sur quatre parties (contre deux pour la Fat), les manipulations s’avèrent plus complexes.

L’idée est toujours de soulever légèrement et de tirer. Cependant, la manière dont les façades de la PS5 Slim sont conçues rend le processus moins évident. Tout repose sur de petits ergots assez fragiles, sur lesquels on n’ose pas trop forcer, alors qu’il le faut pour que chaque plaque soit bien fixée (un petit clac sonore doit être audible). Sur la PS5 d’origine, les ergots sont beaucoup plus gros et mieux conçus, car plus robustes.

Les ergots de la plaque noire sont abimés Les ergots de la planque blanche sont parfaits

Durant mon changement de couleur, j’ai pu fixer trois des quatre plaques sans trop d’efforts. C’est avec la quatrième que les choses se sont corsées : impossible de l’installer correctement, contrairement à celle d’origine (en blanc). J’ai alors regardé l’arrière, remarquant que des ergots étaient pliés différemment, ce qui empêche la plaque de prendre sa position naturelle. Suis-je tombé sur un modèle défectueux Ou ai-je abimé les ergots en forçant peut-être un trop ? Je penche pour la première option, étant quelqu’un de délicat. Dans tous les cas, ces ergots sont beaucoup trop petits et le système choisi par Sony, imposé par un design alambiqué, n’a rien d’ergonomique. Il est même agaçant quand il ne fonctionne pas et j’ai failli tout casser en forçant un peu trop. À 55 € le jeu de plaques (60 € pour les autres couleurs), c’est inacceptable.

Les ergots des plaques de la PS5 originale sont beaucoup plus gros et solides. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

