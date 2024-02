Contraint d’abandonner le Lightning au profit de l’USB-C sur iPhone, Apple a développé un nouveau câble propriétaire, que l’on pourrait qualifier de « Mega Lightning ». Il permet de connecter la batterie du Vision Pro au casque. C’est anecdotique, mais amusant.

En septembre 2023, après des années de combats, l’Union européenne a finalement réussi à forcer Apple à adopter un port universel sur ses iPhone. Après 12 ans de Lightning, la marque a lancé des iPhone 15 qui se rechargent en USB-C, comme les Mac, iPad et smartphones Android. La fin des connecteurs propriétaires ? C’est mal connaître Apple.

Disponible à partir du 2 février 2024 aux États-Unis (et chez Numerama 🤫), l’Apple Vision Pro introduit deux nouveaux ports de recharge propriétaires. Le premier est magnétique et se fixe sur le casque (l’aimant se tourne pour ne plus pouvoir être arraché). Le second est intégré à la batterie externe et prend la forme d’un « Mega Lightning », avec 12 broches au lieu de 8. Si Apple avait voulu blaguer, il n’aurait pas pu mieux faire.

Le Lightning, l’éternel revenant

Techniquement parlant, ce Mega Lightning est la troisième itération du port propriétaire d’Apple. Les branches du casque AirPods Max s’illustraient déjà par leur mini Lightning, que l’utilisateur n’est pas censé voir.

Dans le cas du Vision Pro, le câble de la batterie est supposément inamovible (il est attaché par aimant au casque et par Mega Lightning à la batterie). En cas de problème technique, on peut utiliser un trombone pour retirer le Mega Lightning de son trou.

l used a SIM card push pin to "unlock" the cable connected to the Apple Vision Pro battery pack. It popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr — Ray Wong (@raywongy) January 31, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sans surprise, les réseaux sociaux, Twitter en premier, se sont énormément amusés de cette révélation. De nombreux montages ont vu le jour pour moquer l’acharnement d’Apple avec le Lightning, qui semble, comme très souvent, concevoir des produits selon ses propres besoins.

New lightning family photo dropped pic.twitter.com/VTvGyc7DOD — Ostyn Hyss (@ostynhyss) January 31, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pourquoi avoir fait le choix d’un Mega Lightning plutôt que de l’USB-C ? On vous rassure, Apple ne fait pas ça pour rien. Son Mega Lightning est inamovible sans trombone, ce qui en fait plus un port de diagnostic qu’un port utilisable au quotidien (l’USB-C aurait rendu le câble amovible, avec le risque de le débrancher par erreur). La batterie, elle, se recharge en USB-C (avec un autre port). Il faut également préciser que les lois européennes n’encadrent pas les batteries pour casques de réalité mixte, ce qui veut dire qu’Apple entre parfaitement dans les clous. Ce choix de design interne ne regarde que la marque, même si cette nouvelle forme de Lightning, dans le contexte actuel de régulation, est aussi maladroite que géniale.

L’ordinateur spatial de la marque californienne est-il aussi prometteur qu’espéré ? Numerama sera en possession de l’Apple Vision Pro dans quelques heures et vous prépare plein d’articles et vidéos pour répondre à vos questions. Enfin, sans vous en dire plus pour l’instant, nous préparons une surprise aux lecteurs de Numerama+ qui rêvent d’essayer le produit d’Apple !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.